Dimite el alcalde de La Algaba tras ser denunciado ante la Fiscalía por presunto acoso sexual a un menor

El alcalde de la localidad sevillana de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE), ha presentado este lunes 23 de febrero su dimisión tras ser denunciado ante la Fiscalía por un presunto acoso sexual a un menor. Fue el responsable de la escuela taurina del citado municipio quien interpuso la denuncia.

Será el primer teniente de alcalde, José Manuel, quien ejerza desde el próximo martes las funciones de la alcaldía.

"He decidido hacer un paréntesis en mi vida política para poder defenderme de las graves acusaciones de este empleado y os anuncio mi renuncia por unos meses como alcalde de La Algaba para así poder dedicarme plenamente a mi defensa", ha indicado el mismo Agüera a través de un comunicado.

En este escrito, el ahora ex primer edil subraya que el empleado que lo acusa de los hechos habría "malignamente interpretado una conversación".

"Como entenderéis, esta denuncia pública ha provocado una indignación más que razonable no solo en mí, también en mi familia, en mis amigos y miles de algabeños que así me lo han hecho saber a través de mensajes y llamadas", ha expresado el edil.

Asimismo, ha asegurado que ha denunciado este hecho "ante la justicia" por "atentar" contra su "derecho al honor".

En concreto, Agüera hace referencia a una serie de mensajes a los que Manuel Carbonell -el responsable de la escuela taurina- tuvo acceso.

Carbonell tenía constancia de mensajes subidos de tono del primer edil hacia el menor desde hace un año, cuando notó al joven "en una actitud rara" con los demás compañeros. Además, asegura que "no es la primera vez" por parte del primer edil.

Cuando consiguió que el adolescente le contara lo que le ocurría y vio los mensajes, se lo comunicó a los padres y estos le pidieron que no denunciara los hechos. "Esto es un pueblo pequeño, todos somos de aquí y temían represalias".

"¡Ayyy si tuvieras los 18!", le habría llegado a decir, además de preguntarle si era "activo o pasivo", según la denuncia y los supuestos mensajes intercambiados de los que se hizo eco el citado medio, algo que el alcalde y su entorno desmienten.