Droguería Navarro, Casa Anselmo o pastelería La Centenaria: los 16 Comercios Emblemáticos de Sevilla

Imagen de los asistentes al acto, entre ellos Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla; Cecilia Ortíz, directora General de Comercio de la Junta de Andalucía; Francisco Herrero, presidente de la Cámara. Sevilla

La Cámara de Comercio de Sevilla ha reconocido a 16 establecimientos de la provincia con el distintivo de Comercio Emblemático, una iniciativa que pone en valor su trayectoria, antigüedad y aportación al patrimonio comercial y cultural sevillano.

En concreto, los comercios galardonados son la Alfarería y Cerámica Monje de Lora del Río; Artesanos Villamil de Villaverde del Río; Casa Anselmo de Lebrija; Casa Fernando Morato de Las Cabezas de San Juan; Casa Marchena de Lebrija; CBH Modas de Las Cabezas de San Juan; Ciclos Quirós del El Viso del Alcor.

También la Droguería Navarro de Carmona; Ecomueble de Lora del Río; Horno Rabesa de Alcalá de Guadaíra; Manufacturas Moya - Herrera; Pastelería La Centenaria - Alcalá de Guadaíra; Pérez Avalos Moda - Fuentes de Andalucía; Tejidos Rocha - Las Cabezas de San Juan y Toldos Chamorro - Dos Hermanas.

Todos estos establecimientos tienen más de 40 años de historia. Tanto los ayuntamientos de la provincia como las asociaciones empresariales han decidido otorgarles el reconocimiento "no solo por la calidad de sus productos y servicios, sino también por su valor patrimonial, su arraigo y su vinculación con la historia y la identidad de cada municipio."

Esta iniciativa se enmarca en el programa de apoyo al comercio minorista que desarrolla la Cámara, que incluye acciones de promoción, digitalización y campañas de impulso al consumo responsable.

Con este distintivo, la Cámara reafirma su compromiso con el comercio local como pilar fundamental del desarrollo económico y social de la provincia.

Durante la entrega, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha destacado la importancia de reconocer "la singularidad de estos establecimientos únicos, así como apoyar su consolidación y su continuidad generacional. Con este distintivo queremos ir más allá del reconocimiento institucional, impulsando la promoción, modernización y ayudando a que cada día sean más competitivos".

En nombre de todos los comerciantes premiados, ha hablado Isabel Cabreja Montero, de la pastelería La Centenaria de Alcalá de Guadaíra, que ha agradecido el reconocimiento que "es de justicia porque gracias a nosotros, nuestros pueblos tienen más vida, cercanía y tienen alma. Los comercios demostramos que la excelencia no es un instante sino un caminar durante décadas generando crecimiento para nuestros pueblos de generación en generación".

El encuentro ha contado con la participación de Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla; Cecilia Ortiz, directora General de Comercio de la Junta de Andalucía; Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla; Carlos García Gandul, presidente de la Comisión de Comercio, Centros Comerciales Abiertos y Establecimientos Emblemáticos de la Cámara de Sevilla; además de alcaldes de la provincia.