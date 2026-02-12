Vigilaba las casas y "pescaba" las llaves desde la ventana: detenido en Utrera por robo con fuerza en viviendas habitadas

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un vecino de Utrera, en la provincia de Sevilla, de 56 años de edad, como presunto autor de ocho delitos de robo con fuerza en el interior de viviendas con sus moradores dentro, una oleada que había generado una notable alarma social en la localidad.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación fue asumida por el Área de Investigación del Puesto Principal de Utrera tras las denuncias presentadas por las víctimas, que alertaban de varios asaltos con un mismo patrón de actuación.

Los agentes constataron que el sospechoso realizaba previamente labores de vigilancia sobre los domicilios seleccionados. Posteriormente, forzaba ventanas o, si encontraba alguna abierta, utilizaba una pértiga para alcanzar bolsos situados en el interior de la vivienda y apoderarse de las llaves.

Con ellas accedía de forma sigilosa mientras los moradores dormían, evitando levantar sospechas o provocar ruidos.

En el momento de la detención, la Guardia Civil le intervino útiles característicos de la conocida modalidad delictiva del "resbalón", un método empleado en algunos de los robos investigados.

Esta técnica, una de las más habituales para acceder a viviendas, consiste en deslizar una lámina de plástico —como una tarjeta o una radiografía— entre el marco y el pestillo de la puerta para abrirla sin forzarla ni hacer ruido.

Una vez plenamente identificado, el sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en las cosas.

Ante este tipo de hechos, la Guardia Civil recuerda la importancia de cerrar siempre con llave la puerta de la vivienda, incluso cuando se permanece en el interior, como medida preventiva frente a este tipo de delitos silenciosos.