Muere un trabajador de 59 años tras sufrir una caída en un salón de celebraciones de Estepa

Un hombre de 59 años ha fallecido en la mañana de este jueves, 12 de febrero, mientras trabajaba en un salón de celebraciones situado en la Avenida de la Canela, en el municipio sevillano de Estepa.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso, el suceso se produjo en torno a las 11:06 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertó al 112 Andalucía del hallazgo de un varón sin vida en las inmediaciones del citado inmueble.

Las primeras informaciones apuntan a que el hombre podría estar realizando labores de limpieza en el establecimiento cuando, por causas que aún se investigan, habría sufrido una caída mortal.

No obstante, las fuentes consultadas precisan que la investigación se encuentra en una fase inicial y que será la instrucción correspondiente la que determine las circunstancias exactas del fallecimiento.

Según ha informado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Sevilla, el hecho de que se trate de un accidente laboral es "una de las hipótesis", pero no tienen nada en claro.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios, que únicamente pudieron certificar la muerte del trabajador.