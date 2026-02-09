El Guadalquivir se "estabiliza" pero continúa en nivel rojo en Sevilla capital y Lora del Río

Imagen del estado del río Guadalquivir el pasado sábado a su paso por La Cartuja. Eduardo Briones / Europa Press. Sevilla

El río Guadalquivir continúa en niveles rojos en zonas como la ciudad de Sevilla y Lora del Río, aunque la tendencia, según ha indicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, es "la estabilidad e incluso el descenso en el nivel de sus caudales".

No obstante, Toscano ha informado de que se puede haber un "repunte fruto de las aguas recogidas río arriba".

En cuanto a las carreteras, actualmente son 20 las vías con afecciones en toda la provincia. Por otra parte, tras días de suspensión, el servicio ferroviario comienza a volver a la normalidad en algunas líneas. En Cercanías han vuelto a operar las líneas C-1 y C-5, y también ha vuelto el servicio de media distancia con Huelva.

También la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid aunque con el itinerario alternativo habilitado tras el accidente de Adamuz.

En paralelo, el pasado domingo, el consejero de Presidencia, Emergencia y Sanidad, Antonio Sanz, anunció que la actividad lectiva se recuperaba en la mayoría de los centros escolares salvo en los municipios de Benamahoma, Grazalema, Benaocaz, Ubrique y Torrealquímede.

Asimismo señaló que había 67 colegios que habían sufrido incidencias y 68 rutas escolares afectadas tras las borrascas.

En relación a los daños, Toscano ha asegurado que el Gobierno de España "está trabajando en la puesta en marcha de ayudas que, una vez que pasen las borrascas, permitan recuperar la normalidad en nuestros pueblos y ciudades".

Según el último balance del 112 Andalucía, se han gestionado 1.952 en la provincia desde el pasado 27 de enero.