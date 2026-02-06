El Guadalquivir y el Genil alcanzarán sus niveles máximos en las próximas horas a su paso por Sevilla
El pasado jueves se desembalsaron las presas de la Puebla de Cazalla y Torre del Águila aprovechando que la lluvia había dado una tregua.
El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de la previsión de que tanto el río Guadalquivir como el Genil alcancen su nivel máximo a lo largo de las próximas horas.
Toscano ha señalado que esta situación puede darse durante la jornada de este viernes o del próximo sábado. En el caso del Guadalquivir, se espera que el crecimiento pueda ser "importante, continuado y progresivo".
Además, ha señalado que, el pasado jueves, aprovechando que la lluvia dio una tregua, se procedió al desembalse de las presas de la Puebla de Cazalla y Torre del Águila.
Asimismo, ha recordado que la provincia de Sevilla se encuentra actualmente en aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur. No obstante, también puede haber tormentas con rachas fuertes en otros puntos de la provincia especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.
Niveles de los ríos
En cuanto a la situación de los ríos, desde Subdelegación señalan que se encuentran en nivel rojo: el río Genil a su paso por Écija; el Corbones a su paso por Carmona; el Guadaíra a su paso por Alcalá y Arahal. También la rivera de Huesna a su paso por Villanueva del Río y Minas y la de Huelva por Guillena.
En el caso del Guadalquivir, este ha alcanzado el extremo a la altura de Lora del Río y Cantillana. En naranja están el río Guadiamar por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor; el Corbones por la Puebla de Cazalla; el Guadalquivir por Sevilla y Alcalá y el Genil también por Écija.
Además, actualmente hay cuatro embalses en nivel rojo: el de Peñaflor, La Puebla de Cazalla, El Agrio y La Torre del Águila. En naranja están los de Los Melonares, La Minilla y el Gergal; mientras que en nivel amarillo se encuentran el de Lora del Río, Huesna, El Pintado y Cala.
El subdelegado ha informado además de la actividad ferroviaria y aérea. En lo que respecta a los trenes, la circulación sigue suspendida en la provincia de Sevilla y lo seguirá estando hasta que no se pueda garantizar la seguridad. Por otra parte, el aeropuerto de Sevilla sigue operando con normalidad.