El Guadalquivir y el Genil alcanzarán sus niveles máximos en las próximas horas a su paso por Sevilla

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de la previsión de que tanto el río Guadalquivir como el Genil alcancen su nivel máximo a lo largo de las próximas horas.

Toscano ha señalado que esta situación puede darse durante la jornada de este viernes o del próximo sábado. En el caso del Guadalquivir, se espera que el crecimiento pueda ser "importante, continuado y progresivo".

Además, ha señalado que, el pasado jueves, aprovechando que la lluvia dio una tregua, se procedió al desembalse de las presas de la Puebla de Cazalla y Torre del Águila.

Asimismo, ha recordado que la provincia de Sevilla se encuentra actualmente en aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur. No obstante, también puede haber tormentas con rachas fuertes en otros puntos de la provincia especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.

Niveles de los ríos

En cuanto a la situación de los ríos, desde Subdelegación señalan que se encuentran en nivel rojo: el río Genil a su paso por Écija; el Corbones a su paso por Carmona; el Guadaíra a su paso por Alcalá y Arahal. También la rivera de Huesna a su paso por Villanueva del Río y Minas y la de Huelva por Guillena.

En el caso del Guadalquivir, este ha alcanzado el extremo a la altura de Lora del Río y Cantillana. En naranja están el río Guadiamar por Aznalcázar y Sanlúcar la Mayor; el Corbones por la Puebla de Cazalla; el Guadalquivir por Sevilla y Alcalá y el Genil también por Écija.

Además, actualmente hay cuatro embalses en nivel rojo: el de Peñaflor, La Puebla de Cazalla, El Agrio y La Torre del Águila. En naranja están los de Los Melonares, La Minilla y el Gergal; mientras que en nivel amarillo se encuentran el de Lora del Río, Huesna, El Pintado y Cala.

El subdelegado ha informado además de la actividad ferroviaria y aérea. En lo que respecta a los trenes, la circulación sigue suspendida en la provincia de Sevilla y lo seguirá estando hasta que no se pueda garantizar la seguridad. Por otra parte, el aeropuerto de Sevilla sigue operando con normalidad.