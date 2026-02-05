Lora del Río se prepara para la subida del caudal del Guadalquivir: "Puede llegar a los 3.500 metros cúbicos"

El municipio sevillano de Lora del Río se prepara para la subida del caudal del Guadalquivir durante la jornada de este jueves. Desde el ayuntamiento de la localidad han elevado el Plan Territorial de Emergencia a nivel uno y ha pedido a los vecinos que "vayan preparando los enseres ante una subida mayor del agua".

El alcalde de Lora, Antonio Enamorado, ha indicado que la situación "se va a complicar en las próximas horas, el río está subiendo a un ritmo de 15 centímetros/hora". Por este motivo, desde el Consistorio han comenzado a repartir vallas y rasillones a las viviendas que puedan verse afectadas.

"Hay estimaciones de que lleguemos a un caudal del río de 3.500 metros cúbicos por hora, por lo que se ha creado el gabinete de crisis ante esta situación", ha confirmado el primer edil, que ha indicado que el río está a 1.351,72 metros cúbicos por hora.

Asimismo, se ha firmado el decreto de emergencia y activado al 112 Emergencia, además se ha habilitado el Pabellón 'Pedro Toro' para "posible realojo de vecinos".

El Centro de Salud activará la Unidad de Ambulancias para el posible traslado de personas dependientes y se va a instalar el Puesto de Mando Avanzado en la zona de Al-Andalus, lo "más cerca de la zona de posible afectación del agua".

Al igual que el Gobierno local de Lora, el de Écija también ha elevado el plan territorial la mañana de este jueves por la crecida del caudal del río Genil.

En esta localidad se ha decretado la fase dos después de que el río sobrepasara los 6.30 metros sobre el nivel del mar.

Al superar los 5 metros, se procedió en la noche del miércoles al desalojo de los vecinos de Isla del Vicario. Una situación para la que fueron preavisados por la alcaldesa durante la mañana.

En torno a las 10:15 horas, el caudal se mantenía en 6,55 metros. Por este motivo, la alcaldesa, Silvia Heredia, ha señalado que "siguen vigilantes" y ha pedido máxima prudencia ante el nivel rojo del río.

"Actualmente, están desplegados todos los efectivos municipales, junto a una unidad de caballería de la Policía Nacional y efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica. Se está evaluando la necesidad de reintegrar la unidad de UPR", ha señalado.

En el caso de Sevilla capital, el Ayuntamiento ha decidido cerrar las compuertas de la Vega de Triana. Este es un mecanismo preventivo que únicamente se ha activado dos veces en la historia. La segunda fue durante el mes de marzo del año pasado.