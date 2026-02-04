La UME levanta un muro de emergencia en la mina de Aznalcóllar para frenar los efectos de la borrasca Leonardo

Labores realizadas esta madrugada por las unidades de la UME desplegadas en la mina Los Frailes. Europa Press

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado este miércoles por la mañana un amplio operativo en la mina de Los Frailes, situada en el término municipal de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, como respuesta a las consecuencias provocadas por la borrasca Leonardo.

Los efectivos han instalado un muro de contención mediante sistemas Hesco Bastión y el uso de maquinaria pesada para evitar riesgos mayores.

De forma paralela, en el casco urbano del municipio, la UME está llevando a cabo labores de achique con equipos medios de bombeo para retirar agua y lodos acumulados.

Según ha informado el propio cuerpo a través de sus redes sociales, las lluvias están arrastrando pirita, por lo que los trabajos se centran en impedir que estas aguas acaben vertiendo en el embalse cercano.

El operativo se reforzó ya en la tarde del martes, cuando unidades del Segundo Batallón de Intervención de la UME partieron desde su base en Morón de la Frontera para colaborar con el servicio de emergencias 112 Andalucía.

Entre sus funciones se encuentran la contención de balsas mineras, así como tareas de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que la situación en el municipio "no corre peligro".

Además, ha detallado que los efectivos de la UME se han instalado en el pabellón municipal, que servirá como base operativa para toda la comarca.