La CHG, sobre el Guadalquivir: "Para que se desborde el caudal debe llegar a los 3000 metros cúbicos, ahora está en 740"

Los episodios continuados de lluvia han provocado que todos los embalses de la provincia hayan tenido que comenzar a descargar agua puesto que estaban rozando los límites.

Sin embargo, estas infraestructuras no son las únicas que han estado en el punto de mira. También ha acaparado parte del protagonismo el caudal del río Guadalquivir a su paso por Sevilla.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal dependiente de gestionar su cuenca, señala a EL ESPAÑOL de Sevilla que los niveles de peligro por desbordamiento se dan cuando se superan los 3.000 metros cúbicos.

Una vez rebasada esta cifra, "se pueden producir las primeras afecciones puntuales y de escasa importancia en algunos municipios situados en la ribera del Guadalquivir entre Peñaflor y Sevilla".

Cabe destacar que la última vez que su caudal llegó a esta cifra fue en marzo de 2025, momento en el que se cerraron las compuertas del muro de defensa ubicadas en el barrio de Triana.

A pesar de que en los últimos días la situación del Guadalquivir y su posible desbordamiento ha estado muy presente, los técnicos que trabajan para el organismo, confirman a fecha 3 de febrero de 2026, que el caudal del mismo "es actualmente de 740 metros cúbicos en Alcalá del Río, el último punto de la provincia sevillana en el que se mide".

Esto quiere decir que, para que se desborde a su paso por la capital, la cifra se tendría que cuadruplicar.

No obstante, los expertos sostienen que "ante las previsiones meteorológicas actuales, dependiendo de cómo evolucione la situación hidrológica, pueden producirse afecciones en distintos municipios cercanos a los cauces".

En este sentido destacan, por ejemplo, el pequeño municipio de El Palmar de Troya, "que puede verse afectado por posibles desbordamientos del Salado de Morón".

Asimismo, destacan que "aguas arriba se encuentra el embalse de Torre del Águila, donde se está desembalsando para tratar de reducir en lo posible los caudales que puedan llegar durante los siguientes días".

Cuestionados por si son habituales estas cifras tan elevadas, desde la CHG afirman que "no son comunes" y aseguran que "durante los últimos años no se observa que se estén registrando con mayor frecuencia en nuestra cuenca".

Plan de Emergencias en Sevilla

Todo esto llega en un momento en el que el clima de Sevilla está protagonizado por intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento.

Una situación que no se espera que cambie a lo largo de la semana y que el pasado lunes provocó centenares de incidencias, muchas de ellas por la caída de árboles.

El pasado martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, activó el Plan Territorial de Emergencias en Fase 2 y canceló las clases presenciales en colegios e institutos.

Por su parte, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, decretó el mismo sistema pero en Nivel 1, puesto que la Aemet dio aviso amarillo para la ciudad.

Además, el primer edil hispalense, tras una reunión extraordinaria con el Cecop, duplicó los efectivos de Policía Local y Bomberos para hacer frente a la situación meteorológica. También se decidió cortar el tráfico de la SE-20 y cerrar el Alcázar de Sevilla.