Muere un hombre de 58 años y su madre de 84 resulta herida en el incendio de su casa en un pueblo de Sevilla

Un hombre de 58 años ha fallecido y su madre de 84 ha resultado herida en el incendio de su vivienda en la localidad sevillana de Herrera.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el fuego se originó la madrugada de este martes sobre las 06:00 horas en la vivienda de dos plantas ubicada en la carretera de Puente Genil.

Actualmente, la investigación está abierta con el fin de esclarecer las causas del suceso. En cuanto a la anciana, esta fue trasladada al Hospital de La Merced de Osuna.

En torno a la citada hora, Emergencias recibió varias llamadas en las que alertaban del incendio y avisaban de que había una persona atrapada en el interior.

Inmediatamente se presentaron en el lugar de los hechos efectivos de los Bomberos de la Diputación Provincial, de la Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local.

Finalmente, los bomberos consiguieron extinguir las llamas aunque el varón falleció.

Otro incendio en Utrera

El servicio de Emergencias ha informado además de otro aviso por incendio en el municipio sevillano de Utrera. Esta vez el fuego se originó en el contador de una casa en la calle Cristo de los Afligidos.

Varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios debido a la inhalación de humo. Entre los afectados se encuentra una mujer de 81 años que tuvo que ser evacuada al Hospital de Alta Resolución de la localidad.

El pasado lunes tuvo lugar otro incendio en Sevilla capital. Concretamente el suceso se dio en el antiguo corral del cura, en la calle Pagés del Corro, una de las arterias principales del barrio de Triana.

Fruto de este acontecimiento, un hombre de 31 años tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en estado grave por una parada cardiorrespiratoria.

Además, varios vecinos tuvieron que ser atendidos por los servicios de Emergencia. En un primer momento, se pensó que en el interior del inmueble había un menor atrapado.

No obstante, las autoridades comprobaron que no había nadie más en el bloque de viviendas y consiguieron extinguir las llamas.