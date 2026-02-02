Hasta 460 km de vías, 27M de viajeros al año y sin conexión al aeropuerto: así es el sistema ferroviario de Sevilla

El pasado domingo se cumplieron dos semanas del trágico accidente entre dos trenes de alta velocidad (AVE) a la altura del municipio cordobés de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y resultaron heridas más de un centenar. El suceso ha puesto en jaque el sistema ferroviario español, uno de los grandes orgullos del país.

A pesar de la defensa que han hecho las instituciones de la red, muchos ciudadanos cuestionan ahora toda la infraestructura. Pero, ¿cómo es la red de trenes de Sevilla?

Según los datos aportados a este periódico por parte de Adif, el total de kilómetros de vías ferroviarias en la provincia es de casi 460 aproximadamente.

Todos ellos repartidos entre las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla, Sevilla-Huelva, Utrera-Fuente de Piedra, Mérida-Los Rosales y Alcázar de San Juan-Cádiz.

Esta última es la más extensa de todas con casi 169 kilómetros en la provincia. En el otro extremo está la línea que parte desde la capital hispalense hasta Huelva. Un total de 45,8 kilómetros de esta vía discurren por el territorio sevillano de los 110 que la componen.

Viajeros

La provincia de Sevilla es de las que más viajeros recibe y despide al año. Más de 27 millones según los últimos datos que recoge el Ayuntamiento de Sevilla en su portal de estadísticas.

Los trenes de cercanías son los más frecuentados -con diferencia- en la región. Frente a los 6,2 y 5,9 millones que cogieron el AVE y el Media Distancia (MD) respectivamente, el número de pasajeros que se movió en cercanías superó los 15 millones.

Debido, entre otros factores, a la línea de alta velocidad entre la capital hispalense y Madrid, es la estación de Santa Justa por la que más pasajeros pasan. En concreto, en 2024 -las cifras más recientes- fueron más de 12,7 millones: 6,2 se movieron en AVE; 3,6 en MD y 2,7 en cercanías.

No obstante, cabe destacar que la estación de San Bernardo gana a la ya citada en materia de cercanías. Casi tres millones de ciudadanos se bajaron o se subieron a uno de estos trenes durante este punto.

En el opuesto de Santa Justa está la estación de Alcolea del Río, estación por la que solo pasaron 5.074 personas que se transportaron en cercanías.

Incidencias

Si por algo se caracterizó 2025 en cuanto a la red ferroviaria sevillana fue por las incidencias. En marzo, una grande: un tren entre Sevilla y Jaén se quedó parado durante horas y obligó a llevar a los pasajeros en bus. Tras ese mes relativamente tranquilo llegó el gran problema de abril.

El 21 de abril se dio una avería en los convoyes entre Sevilla y Huelva; el 22 y 27 del mismo mes hubo retrasos generales de media distancia y AVE: y el 29 de abril, tras el apagón, los cercanías y trenes de alta velocidad de Sevilla quedaron sin servicio.

Coincidiendo con el final de la Feria de Abril -uno de los eventos que más turistas atrae a la capital-, una incidencia técnica en un tren que venía desde la capital española hasta la andaluza provocó la demora en el trayecto de otros siete de larga distancia y alta velocidad.

En octubre, un fuerte temporal provocó balsas de agua en las vías y daño en las infraestructuras. Como consecuencia de esto, se vieron afectados tanto líneas de cercanías como MD.

Debido a todos los problemas que han marcado el sistema ferroviario en los últimos años, Adif está ejecutando diferentes trabajos de renovación y modernización de la red ferroviaria.

No obstante, estas inversiones no son cifras provincializadas puesto que van dirigidas a toda la línea, independientemente del territorio en el que se ejecute.

Entre ellas destaca la "renovación de la línea Madrid-Sevilla, que ha contado con una inversión de 700 millones de euros" y que "terminará a lo largo de este año".

La misma incluye mejoras en la infraestructura, vía, señalización, telecomunicaciones, electrificación, protección e integración ambiental.

Asimismo, se ha completado la renovación de la línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, con una inversión superior a 20 millones de euros, centrada en la mejora de la vía, la señalización, el control del tráfico y las comunicaciones.

Por último, Adif avanza en la renovación integral de la línea convencional Mérida-Los Rosales, que discurre por las provincias de Badajoz y Sevilla, con una inversión superior a 115 millones de euros, que acoge la modernización de la señalización, las telecomunicaciones y diversas estructuras singulares.

Conexión Santa Justa y aeropuerto

Otro de los puntos que sin duda marca la red ferroviaria de Sevilla es la conexión de Santa Justa con el aeropuerto San Pablo. Y es que la capital andaluza es la única gran ciudad española que no cuenta con una línea que conecte ambos puntos.

Actualmente, el aeródromo hispalense roza los 10 millones de viajeros anuales, una cifra muy cercana al umbral que la Unión Europea (UE) marca para que estos espacios cuenten con un ferrocarril.

En concreto, los aeropuertos "con más de 12 millones de pasajeros al año deben estar conectados mediante ferrocarriles de larga distancia" para que así el tren se convierta "en una alternativa competitiva a los vuelos de conexión nacionales".

Para ello, en febrero de 2023, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó el estudio informativo que tenía previsto un plazo de 24 meses para su ejecución. No obstante, a fecha del febrero de 2025, el Gobierno central señaló que aún se encontraba en "fase de redacción".

Por su parte, la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía, después de pedir autorización, presentó un estudio de alternativas en mayo de 2024 para así aligerar el proceso. Actualmente, la unión entre Santa Justa y San Pablo sigue en el aire.