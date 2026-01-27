Detenidos cuatro narcos que se refugiaban del temporal en un pueblo de Sevilla después de un tiroteo con la Guardia Civil

Varios 'narcos' a bordo de una narcolancha por el río Guadalquivir, a su paso por Sevilla. Cedida

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de una operación contra el narcotráfico tras un tiroteo en el municipio sevillano de Aznalcázar .

Según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado, los hechos se dieron el pasado sábado. En el Brazo de la Torre, ubicado en la citada localidad, se "refugiaban" del temporal dos embarcaciones semirrígidas en las que iban los narcotraficantes.

Tras localizar estas lanchas, la Guardia Civil activó un operativo que precisó del Servicio Aéreo junto con el GAR.

Cuando los autores de los disparos se dieron cuenta de que se trataba de agentes de la Benemérita, abrieron fuego contra ellos. Los agentes, sorprendidos por el tiroteo, respondieron al mismo con disparos intimidatorios.

Finalmente, el suceso no dejó ningún herido por arma de fuego. No obstante, tres componentes del GAR sí tuvieron que ser atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones.

La Guardia Civil acabó deteniendo a los cuatro implicados en los hechos e incautando las dos embarcaciones.