Desvíos de vuelos a Málaga, cortes en carreteras y descarga de embalses: el paso de la borrasca Joseph por Sevilla
Según la última actualización del servicio de Emergencias 112, el tramo entre el Estadio de la Cartuja y el acceso a San Jerónimo está cortado.
Por su parte, la SE-20 se encuentra habilitada aunque con desvíos parciales a causa de los trabajos de reparación de la calzada.
La borrasca Joseph ha llegado a Sevilla y está dejando tras sí incidencias repartidas por toda la provincia como el desvío de vuelos o los cortes de carreteras.
Por ahora, el tramo entre el Estadio de la Cartuja y el acceso a San Jerónimo está cortado, según la última publicación del Servicio de Emergencias 112 en sus redes sociales.
Por su parte, el tramo San Jerónimo-Aeropuerto permanece abierto con desvíos parciales mientras continúan las labores de reparación. Cabe destacar que el inicio de los cortes en ambos sentidos se registró a las 12:40 horas.
Actualmente la SE-20 está habilitada con desvíos parciales para arreglar los desperfectos en la calzada dirección Aeropuerto desde La Cartuja.
Esto después de que la Policía Local se viese obligada a cortar el tráfico en ambos sentidos de la SE-20 por desperfectos en la calzada y acumulación de agua por las precipitaciones.
La mayor parte de las incidencias se han registrado en carreteras secundarias debido a caída de piedras, lodo, barro, anegaciones puntuales y también por efecto del hielo y la nieve en las provincias de Granada y Almería, según detallaba el consejero de Sanidad, Emergencias y Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz .
En paralelo, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha informado de que la carretera A361 en el término municipal de Morón, que se encuentra cortada por la caída de árboles.
Además ha señalado que varios vuelos con destino Sevilla han tenido que ser desviados a Málaga debido al temporal.
Las miradas están puestas también en los embalses de la provincia. Actualmente todos están descargando agua debido a que están rozando el límite de su capacidad.
Francisco Toscano ha destacado que, en lo que se refiere a los ríos y arroyos, se encuentran en nivel rojo la ribera de Huelva, la ribera de Huesna y Siete Arroyos, en los municipios de Guillena, Villanueva del Río y Minas y Villaverde del Río, respectivamente. No obstante, no hay afección para los ciudadanos
Tanto el consejero de Emergencias como el subdelegado del Gobierno en Sevilla han hecho un llamamiento a la prudencia.