Toajas, el protegido de Montero, acosó laboralmente a una técnica de Género y ahora es diputado responsable de RRHH

La secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el PSOE no va a tomar medida alguna contra Francisco José Toajas, militante del PSOE de Sevilla, exalcalde de Las Cabezas de San Juan y actualmente diputado provincial, responsable del Área del Empleado Público.

Lo ha dicho pese a que la militancia ha notificado por los canales del partido, la anómala situación de mantener en el cargo a Toajas, condenado en firme por acoso laboral, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

Preguntada sobre qué medida piensa tomar al respecto, ha señalado que "la Justicia ya la tomó".

"Lo único que ha variado mi partido en relación con el código ético o con las cuestiones estatutarias tienen que ver con acoso a las mujeres, no con otras situaciones relativas al mundo laboral", ha aclarado.

Lo manifestado por Montero entra en contradicción con lo afirmado hace solo cuatro días por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su intervención de balance del año, Sánchez no hizo distingos entre acoso sexual o laboral en torno a los casos que, en las últimas fechas, afectan a dirigentes y cargos públicos de su partido.

"Es importante poner en valor que ante un mal estructural que se da en todos los ámbitos, el PSOE ha sido el primero en poner en pie un protocolo, dar cobertura y proteger y de manera contundente los casos de presunto acoso laboral o sexual", declaró el líder de los socialistas.

En 2021, cuando fue condenado en firme por acoso laboral, Francisco José Toajas era vicepresidente de la Diputación de Sevilla. En 2023, y tras ganar el PSOE las elecciones en la provincia, fue nombrado diputado responsable del Área del Empleado Público.

Montero también ha incidido en que la sentencia condenatoria, tal y como contó EL ESPAÑOL, es por acoso laboral y fue dictada en 2021: "No ha cambiado para nada ni el estatuto ni el protocolo del partido. Así que esta persona cumplió con la sentencia que ustedes conocen perfectamente", ha indicado.

Una técnica de Género

La sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso este periódico, considera como hechos probados que Toajas, alcalde de Las Cabezas de San Juan y presidente del ente supramunicipal Adelquivir, "mantuvo una actitud pasiva, demorando la activación del protocolo antiacoso", ante unos hechos que "conocía se estaban produciendo", pues se los habían notificado por escrito.

El Alto Tribunal andaluz estimó que Toajas "propició más aún [la situación de acoso] al delegar en el gerente las funciones de jefatura de personal", que estaban en sus competencias como presidente.

La persona acosada, una mujer, era una técnico de Adelquivir. Precisamente, la que ejercía, entre sus funciones, el de técnica de Género. Era la que participaba en todas las formaciones de igualdad y género realizadas por la Dirección General de Desarrollo del Medio Rural y proyectos propios. Conocimientos que luego trasladaba a sus compañeros.

Además de Toajas, también fue condenado el gerente de Adelquivir, José Antonio Navarro. Ya lo había sido en firme por acoso sexual a M.D.P.M, una trabajadora y subordinada de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, cuando Navarro era gerente del ente.

De hecho, Navarro estaba en nómina de la mancomunidad, de la empresa Gesalquivir, dependiente de la primera, y de Adelquivir, en la que mantuvo despacho y sueldo.

La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla en marzo de 2012. Por esos hechos, y por otros, como pagarse un viaje a Cuba con cargo al presupuesto de la Mancomunidad, dimitió del cargo, y se centró en su trabajo como gerente de Adelquivir.

La técnico acosada era cuñada de la entonces alcaldesa de Lebrija por el PSOE. La edil era presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, ente ya desaparecido y que se integraba entre los miembros de Adelquivir.

En 2012, en una Junta directiva, la alcaldesa denunció que Navarro había sido condenado por acoso sexual cuatro años antes. Fue lo que provocó su caída y el inicio del calvario de su cuñada.

Pese a estar condenado en firme por acoso sexual, y tras recibir Francisco José Toajas una invitación para que Adelquivir participara en un proceso formativo en Igualdad de Género, le remitió el 9 de mayo de 2017 un correo electrónico José Antonio Navarro.

En él, Toajas le preguntaba a Navarro si debían enviar a alguien a ese curso de Igualdad de Género. El gerente le respondió el mismo día: "Quizás no sería conveniente, quien lleva Género en el Grupo es XXX . Como tú digas..." .

La mujer había acumulado varias bajas psicológicas por el acoso que sufría, con diagnósticos como "cuadros de ansiedad generalizada", según recoge el TSJA. Cuando ya no pudo más, comunicó en noviembre de 2017 a la Junta directiva de Adelquivir que estaba siendo hostigada por el gerente "desde que fuera condenado por sentencia penal".

La mujer no recibió respuesta. El gerente, entonces, requirió a Francisco José Toajas que, "para defenderse de tales acusaciones", le requiriera a la técnico las pruebas de sus acusaciones.

Sólo entonces el dirigente socialista contestó a la mujer, un mes más tarde, informándole de que iba a convocar a la Junta Directiva en la que se dilucidaría su caso, y que le trasladara a él las pruebas que afirmaba tener para sustanciar su acusación de acoso laboral.

La Junta directiva concluyó que había que instruir un expediente informativo, siendo la Diputación de Sevilla el ente instructor. La sentencia estima que a la Diputación no se remitió "comunicación alguna a estos efectos".

Posteriormente, y además de haber sido aislada física y laboralmente de sus compañeros, la técnico fue obligada por el gerente a participar en todas las tareas de género de su competencia fuera de su horario laboral.

Aquello abrió un nuevo conflicto por la negativa de José Antonio Navarro a compensarle las horas: tenían que ser atribuidas por días de asuntos propios o por días de sus vacaciones.

En mayo de 2018, el gerente se jubila anticipadamente y para ello, es indemnizado por Adelquivir con 24.000 euros. La sentencia que declaró como acosadores laborales tanto a él como al actual responsable de Empleo Público de la Diputación de Sevilla indemnizó a la víctima con 6.251 euros.

Segundo caso de acoso

Siendo Francisco Toajas vicepresidente de la Diputación es cuando deviene la sentencia que lo condena, en el año 2021. Cinco meses después llegó a un acuerdo con otra trabajadora de Adelquivir, a quien indemnizó con 20.000 euros para no llegar a juicio por vulneración de sus derechos fundamentales.

Recibió el amparo del PSOE y de la Diputación y se negó a dimitir, pese a que se lo pidieron Adelante, IU y el PP. Llegó a decir que "si hubiese sido otro el presidente, le hubiese tocado la misma mancha".

De su cargo como presidente de Adelquivir dimitió un año después de haberlo prometido, presionado por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Este verano, durante su intervención en unas jornadas sobre gestión de recursos humanos en administraciones públicas, Francisco Toajas puso el acento sobre la dirección pública profesional como "elemento vertebrador, que dota de eficacia a la Administración Pública Local". Todo ello tras haber sido condenado y haber tenido que indemnizar a dos de sus subordinadas.