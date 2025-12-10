Cae en Lora y Peñaflor una banda dedicada al robo de perros para venderlos en el mercado negro

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a seis personas y mantiene como investigada a una séptima por su presunta participación en un delito continuado de robo con fuerza relacionado con la sustracción de numerosos perros en dos criaderos autorizados de Peñaflor y Lora del Río.

La investigación se puso en marcha tras la denuncia presentada por el propietario de un criadero de Peñaflor, que alertó del robo de un importante número de ejemplares valorados en más de 12.000 euros.

Mientras los agentes analizaban este primer suceso, se registró un segundo robo con un modus operandi idéntico en unas instalaciones similares de Lora del Río. En este caso, los ladrones se hicieron con cuatro perros de raza teckel, cuyo valor rondaba los 5.000 euros.

Ante la sospecha de que ambos hechos estuvieran relacionados, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de vigilancia discreta sobre el principal sospechoso. Ese seguimiento permitió identificar al resto de integrantes del grupo y localizar una vivienda donde presuntamente ocultaban a los animales antes de intentar venderlos en el mercado negro.

La presencia permanente de patrullas en la zona frenó los movimientos de los implicados, que habrían evitado nuevos robos al considerar que estaban siendo observados. Según el Instituto Armado, este refuerzo policial permitió prevenir la comisión de nuevos delitos.

Finalmente, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de una parcela en Lora del Río. Allí encontraron cinco teckels y un pomerania que habían sido denunciados como sustraídos, y que ya han sido devueltos a sus propietarios.

También se hallaron otros tres perros de raza teckel que, aunque se sospecha que fueron robados, carecían de cualquier medio de identificación.

Los detenidos, con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, han sido puestos a disposición judicial. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones para esclarecer por completo los hechos.