La Diputación da luz verde a una inversión de 170M€ para 71 municipios de Sevilla, 69M€ para la construcción de VPO

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha dado luz verde a una inversión de alrededor de 170 millones de euros para el Programa Sevilla 2030, con gran interés en la construcción de vivienda. De esta forma, un total de 71 localidades de menos de 20.000 habitantes se verán beneficiados por el presupuesto.

El presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, ha subrayado que "solo con las cuatro líneas" del citado plan ya se están "movilizando algo más de 170M€ para los municipios sevillanos".

La cifra está destinada a cuatro áreas distintas. La primera -y más beneficiada- es la situación de los equipos municipales.

En concreto se destina una cuantía de 72 millones de euros a la construcción, finalización y renovación y mejora de dichos efectos para "modernizarlos".

La misma se divide en 20 millones para las dos primeras actividades y 52 para las dos últimas.

Falta de vivienda

La falta de vivienda sigue siendo una problemática latente en la sociedad, por este motivo, la Diputación de Sevilla ha decidido que este punto sea uno de los que más beneficiado salga con dicho presupuesto.

Con más de 69 millones de euros, la entidad pretende participar en la construcción de un total de 1182 viviendas de protección oficial (VPO). Cabe recordar que estos inmuebles tienen un precio tanto de alquiler como de venta 'límite' para facilitar el acceso a la vivienda.

Los inmuebles mencionados estarán repartidos en 37 promociones ubicadas en 31 localidades diferentes. Todas ellas de menos de 20.000 habitantes.

Del total de VPO, 657 estarán en régimen de venta en 18 localidades; 388 ubicadas en 10 pueblos diferentes solo estarán disponibles para alquilar y las otras 137 restantes serán de alquiler pero con opción a compra.

Según ha declarado la Diputación, los más de 69 millones de euros invertidos en este programa de vivienda tienen como "intención movilizar un total de 167" desde este 2025 hasta el próximo 2028.

De todos los municipios, los que recibirán una subvención más alta son La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe con 10, 7,9 y 6,5 millones de euros respectivamente.

En el otro lado de la balanza están las localidades de Lebrija, con 200.000 euros destinados a dos promociones; Las Cabezas de San Juan, que recibe más de 260.000 y Martín de la Jara con 300.000 euros.

La fiebre de los pisos turísticos

Aunque con un número mucho menor, los municipios de la provincia de Sevilla se suman, poco a poco, a la fiebre de los pisos turísticos.

Ejemplo de ello es la localidad con más renta per cápita, Tomares, ha incrementado su oferta de este tipo de alojamientos al doble.

Ahora, el organismo provincial ha decidido destinar más del 77 por ciento de la inversión total al Plan Más Sevilla Turístico a crear alojamientos turísticos en distintos enclaves.

De esta forma se quiere "ampliar la oferta en la provincia para mayor complementariedad con la capital", puesto que el alcalde de la ciudad incluso se ha visto obligado a limitar las licencias concedidas para estos alojamientos.

En lo que respecta a la cuantía restantes -más de dos millones de euros-, irá destinada a infraestructuras de Turismo Activo para "suplementar la oferta de turismo alternativo y de experiencia".

La cuarta y última línea del Programa Sevilla 2030 comprende 20 millones de euros en la construcción y rehabilitación de los teatros de siete municipios sevillanos.

En este sentido, en Camas se levantará un edificio de nueva planta destinado a uso teatral; en Brenes se adecuará el salón de usos múltiples como espacio escénico; Estepa habilitará un nuevo espacio cultural vinculado al futuro Teatro de Estepa; y en La Algaba se completarán las obras pendientes del Teatro Municipal.

Asimismo, se prevé la construcción de nuevos teatros en Guillena, Espartinas y Pilas.

Durante el Pleno de la Diputación -el cual su presidente ha tildado del "más importante"- también se ha aprobado la expropiación de aquellos terrenos afectados por proyectos en tres carreteras provinciales.

Estas vías son la SE- 3201 Carmona-Tocina-Los Rosales, la SE-6103 La Campana-A-4 y la SE-9217 La Roda-Badolatosa.

En todas ellas se van a llevar a cabo actuaciones de mejora y drenaje por valor de 700.000 euros, 750.000 euros y 300.000 euros, respectivamente.