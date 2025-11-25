Carmona, el único municipio de Sevilla que no registra delitos contra la libertad sexual durante el año 2025

Carmona se posiciona como el único municipio de la provincia de Sevilla con más de 20.000 habitantes que consigue erradicar los delitos contra la libertad sexual en lo que va de año 2025.

La localidad carmonense registró durante el pasado ejercicio 12 delitos contra la libertad sexual, de los cuales dos fueron agresiones con penetración. Según los datos del Ministerio del Interior, esta cifra se ha reducido a cero durante este año, por lo que han conseguido disminuir estos delitos en un 100 por ciento.

En el otro lado de la balanza se encuentran Alcalá de Guadaíra y Coria del Río, dos municipios sevillanos que han visto aumentar significativamente esta clase de delitos entre sus vecinos. En el caso de la localidad alcalareña, en lo que va de año ha registrado 16 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 5 han sido agresiones sexuales con penetración.

Esto supone un 77,8 por ciento más que el año pasado, cuando se registraron 9 delitos contra la libertad sexual en la localidad, de los que 3 fueron violaciones.

Coria del Río, por su parte, ha duplicado el número de delitos sexuales. En 2024 registró 4 y, en lo que va de año, la cifra ha ascendido hasta los 9 (4 de los cuales han sido violaciones).

Sevilla capital

La capital sevillana ha registrado un 8,3 por ciento menos de delitos contra la libertad sexual. Durante el pasado ejercicio se notificaron 157 transgresiones sexuales (con 34 violaciones), un número que ha caído hasta las 144, de las que 29 han sido agresiones sexuales con penetración.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprovechado el 25N para reforzar la sensibilización en los centros educativos con la entrega de los premios del concurso municipal de carteles y eslóganes contra la violencia hacia las mujeres.

Más de 2.000 alumnos de 50 centros han participado este año, en una edición cuyo cartel ganador —una composición de fotografía y diseño realizada por estudiantes de Marketing y Publicidad del CPIFP Los Viveros— y cuyo lema, creado por un grupo de 4.º de ESO del IES Isbilya, formarán parte de la campaña institucional del 25N.

Las propuestas destacadas pueden verse estos días en la Sala Antiquarium y en el Hogar Virgen de los Reyes.

El delegado de Igualdad, José Luis García, subrayó durante el acto que la implicación del alumnado demuestra que la comunidad educativa "es un motor esencial para el cambio" y para mantener un mensaje firme contra cualquier forma de violencia.

Andalucía

La provincia de Sevilla ha sido, en el cómputo andaluz, la que más ha visto disminuir el número de delitos contra la libertad sexual en relación al pasado ejercicio. En concreto, el número que arroja es positivo al haber visto disminuir esta clase de vulneraciones en un 10,1 por ciento.

Con ello, el número sigue siendo alarmante, ya que se han denunciado 320 delitos sexuales, de los cuales 69 han sido agresiones sexuales con penetración. Una cifra, como se adelantaba, significativamente mejor que la del pasado 2024, cuando esta clase de transgresiones alcanzaron las 356 incidencias (con 76 violaciones).

Jaén en la otra provincia que ha conseguido una reducción significativa en esta clase de delitos, en concreto un 9,6 por ciento menos. En lo que va de año, los jieneses han perpetuado 75 delitos sexuales, de los que 11 quedan tipificados como violación.

Málaga y Cádiz también han mejorado ligeramente sus cifras, aunque en un 1,8 y un 0,5 por ciento respectivamente.

En las cuatro provincias andaluzas restantes se ha dado un incremento de delitos contra la libertad sexual en la variación interanual. La granadina es la que peor resultados arroja, con un aumento del 28 por ciento y un total de 160 delitos contra la libertad sexual y 33 agresiones con penetración.

Le sigue de cerca Córdoba, con un 15,5 por ciento más de delitos sexuales que se traducen en 127 vulneraciones sexuales, de las que 34 son violaciones.

Almería y Huelva han notificado repuntes del 4,7 y el 6,9 por ciento respectivamente, unos porcentajes que, aunque no muy elevados, siguen evidenciando la violencia sistemática contra la mujer.

Manifestación

En Sevilla, la conmemoración del 25N volverá a tener este año un carácter marcadamente participativo, con dos movilizaciones que recorrerán el centro de la ciudad en distintos horarios.

La primera, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), arrancará a las 19:00 horas desde el Centro de Salud de María Auxiliadora, un punto simbólico desde el que el colectivo quiere subrayar la necesidad de reforzar la atención institucional y comunitaria a las víctimas.

Media hora más tarde, a las 19:30, será el turno de la marcha convocada por el movimiento feminista de Sevilla, que partirá desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules.

Esta segunda protesta, más amplia en su recorrido, aspira a reunir a organizaciones, asociaciones y ciudadanía bajo un mismo mensaje de denuncia y visibilización de las violencias machistas.

Ambas convocatorias forman parte del calendario andaluz de movilizaciones por el 25N, que este año distribuye más de una decena de marchas y concentraciones por todas las provincias, pero que en Sevilla mantiene su fuerza con dos citas diferenciadas y complementarias.