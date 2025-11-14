Una organización criminal con líderes en Sevilla estafó más de 1,2M€ con operaciones inmobiliarias

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han desarticulado una banda criminal que ha conseguido defraudar, supuestamente, más de 1,2 millones de euros con estafas inmobiliarias. Tres de los líderes estaban en Sevilla.

Los agentes detuvieron el pasado martes a un total de 22 personas: 19 en diferentes puntos Cataluña y tres en la provincia andaluza, concretamente en la localidad de Estepa. Todos los implicados han pasado a disposición judicial este jueves.

La investigación arrancó en mayo del 2025 a raíz de la denuncia en Figueres (Girona) por parte de un despacho notarial por una presunta estafa de grandes cantidades económicas.

En la operación participaron alrededor de 80 efectivos policiales de ambos cuerpos de seguridad. Los mismos incautaron documentos de identidad y pasaportes falsos,

La banda actuaba con un método muy planificado. En primer lugar, buscaban propiedades de alto valor en portales inmobiliarios.

Posteriormente, consultaban el Registro de la Propiedad para obtener datos reales de los dueños y comprobar si estos inmuebles estaban libres de carga.

Operaciones notariales falsas

A continuación, los detenidos elaboraban documentación falsa con el fin de hacerse pasar por los propietarios legítimos de las viviendas. De esta forma, conseguían poderes notariales también falsos que le daban a miembros de la red.

Una vez que tenían todos estos trámites hechos, los presuntos estafadores se citaban con inversores privados simulando una situación urgente.

A estos les pedían créditos de entre 100.000 y 300.000 euros, una operación que se realizaba ante notario, por lo que parecía completamente legítima.

El crédito se instrumentaba como opción de compra del inmueble -el inversor podría comprarlo más barato si no se devolvía el préstamo-, de esta forma, al ser todo falso, la víctima acababa perdiendo el dinero.

Hecha la estafa, los detenidos se repartían el dinero y lo invertían en otros bienes para blanquearlos. También intervinieron móviles, ordenadores, una pistola detonadora manipulada para disparar y pequeñas cantidades de droga.

Los agentes destacan la pluralidad de los afectados. Las víctimas estafadas estaban principalmente los propietarios de las fincas sobre las que se realizaban las actas notariales falsas en nombre de los titulares y los inversores que habían comprado la finca, confiando así en la legitimidad del notario.

Por otro lado, también se recibieron denuncias por parte de intermediarios y asesores que habían puesto en contacto a los acreedores con los estafadores.