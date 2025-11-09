Muere una persona mayor en el incendio de una vivienda en Dos Hermanas y otra resulta herida

Una persona ha muerto y otra ha precisado asistencia sanitaria tras el incendio de una vivienda ocurrido la pasada madrugada en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

El fuego se originó en una casa situada en la calle Virgen del Mayor Dolor sobre las 3:30 horas. El 112 recibió un aviso que alertaba de un incendio con dos personas mayores atrapadas en el interior.

Según ha confirmado el servicio de emergencias a EL ESPAÑOL de Sevilla, en el inmueble había dos personas mayores, de las cuales una pudo salir por sus propios medios y la otra no. "A la persona fallecida le realizaron una RCP -reanimación cardiopulmonar-, pero no consiguieron salvarle la vida", aseguran.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Según han confirmado la Policía Local y los servicios sanitarios, la otra persona, una mujer, que consiguió salir por sus propios medios del inmueble, fue atendida en el mismo lugar.