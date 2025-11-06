Cinco detenidos en Osuna tras desmantelar cuatro cultivos de marihuana en tres operaciones durante octubre

Imagen de la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil en Osuna. Guardia Civil

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cinco personas en Osuna, en la provincia de Sevilla, tras desmantelar cuatro plantaciones de marihuana en el interior de diferentes inmuebles.

Las actuaciones se desarrollaron en el marco de tres operaciones llevadas a cabo a lo largo del mes de octubre, que se saldaron con la intervención de 1.600 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento, además de material empleado para su cultivo y varias conexiones eléctricas ilegales.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la primera intervención tuvo lugar el pasado 8 de octubre en una nave industrial, donde los agentes localizaron 150 plantas y detuvieron a una persona como presunta responsable de la plantación.

La segunda operación, desarrollada el 16 de octubre, culminó con la detención de un varón tras el registro de su domicilio, en el que se hallaron 654 plantas de marihuana, 10.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

Por último, el 20 de octubre se llevó a cabo una tercera actuación en la que fueron arrestadas tres personas durante cuatro registros realizados en la localidad. En ellos se descubrieron dos cultivos indoor con un total de 814 plantas de marihuana.

En conjunto, la Unidad Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera intervinieron 1.600 plantas de cannabis, así como sistemas de iluminación avanzada, extractores de ventilación y equipos de aire acondicionado utilizados para el mantenimiento de las plantaciones.

Fraude en la red eléctrica

También detectaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica destinadas a ocultar el consumo energético.

A los cinco detenidos, todos ellos vecinos de Osuna, se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y delitos de defraudación de fluido eléctrico.

Tras ser puestos a disposición judicial, las operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha contra el tráfico de drogas y de la colaboración entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Sevilla.