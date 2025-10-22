La Policía detiene a cinco personas por desokupar de forma ilegal viviendas en un pueblo de Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas que se dedicaban a desokupar inmuebles de forma ilegales en el municipio sevillano de Dos Hermanas. Además, los agentes investigan la posible implicación de otros dos individuos más en la trama.

Los implicados ofrecían dinero a los ocupantes de las viviendas para que se fueran y usaban la intimidación y coacción para desalojarlos si no se iban.

Este método había sido utilizado en otros municipios y que llevó a los investigadores a dar con los detenidos.

La operación, denominada Forza, comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una persona que vivía en una vivienda en alquiler en dicho municipio estaba empezando a recibir amenazas para que la abandonara.

Según la Policía, el ocupante había sido víctima de un fraude después de haber firmado un contrato de arrendamiento falso.

En una ocasión, la más grave de todas, alrededor de 30 personas bloquearon el acceso a la vivienda en cuestión y amenazaron a quienes vivían en ella.

Esta situación creó una gran alarma entre los vecinos de las inmediaciones del inmueble y alteraciones en la vida diaria de la víctima.

Los agentes descubrieron que algunas de las personas que participaron en la mencionada situación actuaban bajo el amparo de una presunta empresa dedicada a desokupar viviendas. Sin embargo, esta utilizaba métodos de coacción e intimidación fuera de los cauces legales.

Tal y como han relatado las víctimas, los implicados les ofrecían dinero si abandonaban la vivienda en cuestión y, si no accedían, les daban un límite para que saliesen del inmueble y los amenazaban con un desalojo forzoso.

Este modus operandi se había repetido en distintos puntos de la localidad y en otros municipios cercanos.