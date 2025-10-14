Isabel Pantoja e Il Divo se suman a la lista de confirmados para el Icónica 2026: fecha y venta de entradas

Isabel Pantoja y el grupo musical Il Divo son los nuevos artistas confirmados para el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. En el evento también actuarán la cantante Aitana, Pablo Alborán y Jamiroquai.

La catalana será quien inaugure el festival de la Plaza de España el próximo viernes 5 de junio, que con esta celebra su sexta edición.

Posteriormente, será el turno del malagueño Pablo Alborán, quien actuará el 12 de junio. El 27 de este mismo mes será cuando tenga lugar el concierto protagonizado por la tonadillera Isabel Pantoja y el grupo de crossover clásico Il Divo.

El que dé Jamiroquai en el emblemático monumento diseñado por Aníbal González también será el único que se celebre en todo el país. En concreto, este último será el día 16 de julio.

En cuanto al concierto de Isabel Pantoja e Il Divo, la misma será la única fecha en la que "unirán sus talentos en un show colaborativo". El espectáculo fusionará dos tradiciones musicales completamente distintas.

Copla y flamenco con crossover clásico

En concreto, la conocida copla y el flamenco que caracteriza a la sevillana con el " inconfundible estilo classical crossover de Il Divo, combinándolos en una noche de armonía musical e intercambio cultural".

"Este concierto es un sueño compartido: unir nuestras voces para celebrar la música y llevar el espíritu de Sevilla al mundo entero", han afirmado Isabel Pantoja e Il Divo en el anuncio oficial.

El grupo internacional estará acompañado por "una gran orquesta sinfónica" y "marcará un hito en la carrera de estos artistas, consolidando a Sevilla como una creciente capital cultural de proyección mundial".

Los asistentes podrán disfrutar de un espectacular programa musical que incluye interpretaciones en solitario de cada artista y "duetos exclusivos creados especialmente para este evento".

"El repertorio pondrá en valor los grandes éxitos de la legendaria carrera de Isabel Pantoja y las canciones más queridas del repertorio internacional de Il Divo, todo ello en el incomparable marco de la Plaza de España de Sevilla", han indicado desde Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Venta de entradas

Las entradas para las actuaciones de Pablo Alborán y Jamiroquai ya están a la venta. Sin embargo, para asistir al concierto de Aitana, las mismas estarán disponibles para su compra el próximo 23 de octubre a partir de las 12:00 horas.

En el caso del espectáculo de Isabel Pantoja e Il Divo, las entradas se podrán adquirir el 16 de octubre desde las 10:00 horas.