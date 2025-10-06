Investigan a un maestro por supuestos abusos sexuales en un colegio de un pueblo de Sevilla

Un juzgado investiga un caso de presuntos abusos sexuales a menores por parte de un profesor en un colegio del municipio sevillano de Casariche después de que una de las madres denunciase a la Guardia Civil el suceso a mediados del pasado mes de abril.

Según ha confirmado la Consejería de Educación a EL ESPAÑOL de Sevilla, el juzgado está practicando diligencias y, de momento, no ha decretado ninguna medida cautelar contra el docente.

Asimismo señalan que la Guardia Civil informó al centro, como es habitual, de la denuncia interpuesta por una de las madres y este a la Inspección educativa.

Por otra parte, fuentes del centro educativo han aclarado a este periódico que "estas situaciones son muy delicadas y hay que esperar a que las autoridades competentes actúen". Tal y como apuntan desde Educación, el colegio está actuando con las directrices de la Guardia Civil y del juzgado.

Además, señalan que, "cuando un caso se judicializa, la vía administrativa se paraliza a la espera de que el juez tome una decisión, si lleva o no el caso a juicio".

Los supuestos abusos sexuales se produjeron en el CEIP Lope de Vega de la mencionada localidad sevillana. Una de las madres denunció el pasado mes de abril a la Guardia Civil presuntos abusos sexuales por parte de uno de los docentes del centro.

Tras tener conocimiento de esto, el profesor se dio de baja. Actualmente sigue en la misma situación.

Comunicado del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Casariche ha compartido un comunicado a través de su página web oficial en el que "quiere trasladar, en estos momentos difíciles, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público".

"La protección y el bienestar de los niños y niñas de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar, y mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad", añaden.

Asimismo, el Consistorio ha subrayado que "la investigación se encuentra bajo secreto de sumario", lo que obliga "a actuar con la máxima prudencia y respeto".

A través del mismo escrito, el Ayuntamiento ha pedido "a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias".

Por último, ha reiterado "su compromiso firme de garantizar un entorno seguro y de confianza para la infancia y de acompañar a todas las familias que hoy atraviesan esta difícil situación".