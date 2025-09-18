Nueva agresión sexual a una psicóloga en un centro penitenciario de Sevilla

Una psicóloga del Centro Penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera, sufrió en la tarde del miércoles 17 de septiembre una agresión de carácter sexual por parte de un interno multirreincidente con un amplio historial penitenciario.

El recluso, identificado como E.J.M.A., cumple condena por delitos de agresión sexual, entre otros, y ya había protagonizado incidentes similares tanto en 2024 como en julio de 2025, antes de su ingreso en este centro en segundo grado.

El suceso se produjo durante el transcurso de una entrevista terapéutica, cuando el interno adoptó una conducta inapropiada al realizarse tocamientos en la zona genital en presencia de la profesional, comprometiendo el desarrollo de la intervención.

La rápida actuación de la psicóloga, que reprendió al recluso y alertó al resto de funcionarios, evitó que los hechos derivaran en una agresión de mayor gravedad, según explicaron fuentes sindicales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Sevilla II ha expresado su "más profundo rechazo" a lo sucedido y ha denunciado que este tipo de episodios se están convirtiendo en una tónica en las cárceles españolas.

Solo en la prisión de Morón se contabilizan ya diez incidentes graves o muy graves de carácter sexual en lo que va de 2025.

"Es una situación que empieza a ser cotidiana en las prisiones españolas, y hay una inacción manifiesta por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", ha señalado Israel Román Gil, portavoz sindical.

En su opinión, la ausencia de medidas eficaces y de protocolos de prevención está dejando desprotegidos a los trabajadores penitenciarios frente a internos reincidentes.

Reivindicaciones sindicales

Desde CSIF reclaman la implantación urgente de protocolos de seguridad y prevención, además de más medios humanos y materiales que garanticen entornos laborales libres de violencia.

También solicitan que el personal penitenciario sea reconocido como agente de autoridad, con el principio de veracidad en sus actuaciones y consecuencias penales claras y directas para los internos agresores.

Actualmente, el régimen sancionador en prisión contempla medidas que van desde la privación de paseo hasta el aislamiento en celda por un máximo de 14 días en casos muy graves, según explica Román Gil a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Sin embargo, la aplicación de estas sanciones depende de la valoración del juzgado de guardia y, según los sindicatos, resulta insuficiente para frenar la escalada de violencia sexual en las cárceles.

"Asumimos que son cosas que nos pueden ocurrir, por desgracia, en nuestra profesión", se ha lamentado en declaraciones a este periódico el portavoz sindical.

Sin embargo, no deja de ser "atentado contra la dignidad y la seguridad de todo el personal que trabaja en el sistema penitenciario".