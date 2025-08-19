Muere un trabajador arrollado por una carretilla en una nave de Alcalá de Guadaíra

Una ambulancia del 061 en Sevilla. E. E. Sevilla

Un trabajador ha fallecido en la tarde de este martes al ser arrollado por una carretilla en una nave industrial de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según informan desde el sistema de Emergencias 112, los hechos se produjeron sobre las 17:10.

A esa hora se recibía el aviso de un atropello mortal en la calle La Red Dos. Es una de las que se encuentran dentro del Polígono Industrial La Red de Alcalá de Guadaíra.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Nacional y los servicios sanitarios que confirmaron la muerte del trabajador.

Tal como sucede en estos casos, se ha notificado la incidencia desde el centro de coordinación a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

28 víctimas mortales

Con este fallecimiento, ya son 28 las víctimas mortales de un accidente laboral que se han registrado en la provincia de Sevilla en lo que va de 2025.

El aumento de estos siniestros es significativo respecto al 2024, cuando murieron en estas circunstancias 21 personas a lo largo de los doce meses.