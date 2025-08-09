Manuel Barragán, el joven sevillano que se ha hecho viral transformando servilletas en auténticas obras de arte

En la calle Mateos Gago nació hace "unas tres" semanas una nueva forma de retratar a Sevilla. Manuel Barragán, un joven de 23 años, es el artífice de una serie de estampas que, en menos de un mes, ha conquistado el corazón de los hispalenses.

Este sevillano, vecino de Triana, lleva su tierra por bandera. Y así lo demuestra en cada uno de sus dibujos. Hasta aquí, nada parece fuera de lo normal. La sorpresa viene cuando se descubre cuál es el lienzo sobre el que trabaja: una servilleta de un bar cualquiera.

"Esto ha sido de manera completamente inesperada. Yo me dedico al arte pero en un ámbito muy distinto", señala el artista a EL ESPAÑOL de Sevilla. Además, destaca que "en menos de un mes" ha pintado unas 25 y que "los seguidores no han dejado de subir".

Desde que el pasado mes de junio este joven publicase en la red social X -antes conocida como Twitter- una imagen de la emblemática Giralda plasmada en una servilleta a boli, la fama y la repercusión no han hecho más que crecer.

"Estaba con un amigo tomando unas cervezas y me puse a dibujar la Giralda. Al final decidí subirla a las redes y, para mi sorpresa, empezó a viralizarse en unas horas", destaca.

En manteles o libros de bodas

Sin embargo, esta no es la primera obra de arte que tiene como base un elemento de lo más cotidiano -y sevillano-. Manuel, con el arte como estilo de vida, siempre ha aprovechado cualquier superficie para dejar su huella.

Desde el mantel de papel de una mesa hasta el libro de firmas de una boda. Cualquier superficie vale cuando se habla de dibujar. Desde bien pequeño supo que lo suyo era pintar, concretamente con el bolígrafo como herramienta.

Por eso, cuando llegó el momento de decidir cuál era su camino, el sevillano lo tuvo claro: la Escuela de Arte de Sevilla. Este rincón de la hispalense fue dónde se formó como artista.

Desde entonces, el pintor ha hecho trabajos de lo más variados. Entre ellos destacan el diseño de la salla de la Soledad de San Lorenzo, el cartel de la Virgen de Las Cabezas o las papeletas de sitio de ciertas hermandades de la ciudad.

Sin embargo, un simple gesto con una servilleta y su inseparable boli como protagonista es el responsable de que miles de sevillanos le pongan cara.

Sevilla como base

"Nunca me imaginé que la publicación de la Giralda llegase a tener esta repercusión, fue un gesto para nada predeterminado, todo lo contrario", recalca a este periódico.

Asimismo, el sevillano afirma que "la intención no es profesionalizar este hobby" y que no deja de ser eso, un mero pasatiempo. Además, cuenta que su objetivo es compaginar esto con su trabajo como profesor de plástica en el colegio Nuestra Señora del Rosario del barrio de Triana.

Su obra se enfoca en el mundo cofrade. De ahí que muchas de las servilletas representen algún elemento de la Semana Santa de Sevilla. No obstante, Barragán incluye otros motivos en su nueva afición, aunque todos ellos con la hispalense como base.

Desde el Pali hasta el expresidente del Real Betis, Manuel Lopera, pasando por las potencias del Corpus Christi y la mascota de la Expo, Curro, han sido motivos de sus dibujos.

Siguiendo la tónica de retratar a su ciudad, el artífice de la cuenta de Instagram De_servilletas_maneras, puso en marcha una serie muy especial para su barrio.

Esta vez, la Velá de Santa fue quien acaparó toda la atención. Durante la que es la fiesta más antigua de la ciudad, Barragán plasmó seis estampas que retrataban la verdadera esencia de la misma.

Una serie de la Velá de Santa Ana

El puente de Triana adornado con farolillos, Matilde Coral, la emblemática cucaña y Antonio y Omaíta de Los Morancos.

También el monumento de Juan Belmonte que vigila la plaza del Altozano y, para poner el broche final, la Virgen de Santa Ana, la abuela del barrio. Todos estos emblemas de la Triana más tradicional a boli, sobre papel y con sevillanas de fondo.

Aprovechando su viaje a Roma con motivo del jubileo de los jóvenes, el autor de esta original serie sacó otros dibujos en los que los protagonistas fueron el Coliseo y el papa León XIII.

A la pregunta de qué es lo que no puede faltar en su dibujos, Manuel Barragán lo tiene claro: la cerveza.

"Es un símbolo de espontaneidad, ha hecho que la gente conecte con mi arte", declara. Y es que en cada una de las publicaciones que este sevillano comparte en redes no falta la que es una de las bebidas favoritas de los sevillanos.

Después de unas tres semanas con el boli en la mano, parece ser que lo que empezó como un pasatiempos entre cañas y amigos se ha convertido en un nueva forma de contar cómo es Sevilla.