La AP-4 estrena este sábado un tercer carril de tres kilómetros para evitar atascos en la salida a las playas de Cádiz

La AP-4 estrenará este sábado un tercer carril de algo más de tres kilómetros. El objetivo no es otro que reducir los atascos que se repiten cada semana en la salida de los sevillanos hacia Cádiz. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana hubo hasta 20 kilómetros de retenciones.

Así lo ha anunciado este mismo viernes el Ministerio de Transportes. En concreto, se habilitará "el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4 entre los kilómetros 41,12 y 44,5, a la altura de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Se pretende así "permitir a los vehículos turismo circular por él de manera ocasional en los intervalos de mayor tránsito de tráfico". No funcionará, por tanto, de manera fija, sino que se activará en función de las necesidades.

Así se espera mejorar la seguridad y la fluidez de los desplazamientos en los tramos con mayores intensidades de circulación y retenciones.

Es el primer paso para mejorar la densidad del tráfico en una carretera muy sobrecargada, especialmente desde que la autopista dejó de ser de peaje en 2020.

Los datos del Ministerio de Transportes indican que desde entonces el tráfico global en la vía ha aumentado un 50 por ciento. Se ha triplicado, en el caso de los vehículos pesados. La situación se agrava cada verano con el desplazamiento masivo de sevillanos a la costa de Cádiz.

Los alcaldes de los municipios implicados como Dos Hermanas, Las Cabezas y Los Palacios llevan varios años reclamando un tercer carril. Por el momento, está en redacción el estudio para hacerlo en más de 41 kilómetros de esta vía.

Proyección del arcén dinámico en la AP-4 de Sevilla E. E. Sevilla

Mientras tanto, este sábado se aplicará por primera vez una medida transitoria con la que se espera aliviar el tráfico desde el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan de la AP-4.

La idea es que los vehículos que se circulen con dirección a la A-471, hacia Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, lo hagan por el arcén de la AP-4, que verá aumentada así su capacidad.

Para hacerlo posible, indican desde el Ministerio de Transportes, se han hecho en los últimos meses diversas actuaciones. Se ha adecuado el arcén para que su uso por los conductores sea seguro.

Importado de otros países

Recuerdan, además, que la medida se ha aplicado con éxito en países como Alemania, donde se ha llegado a conseguir que la capacidad de la carretera aumente un 25 por ciento, sin que haya afección a la seguridad vial.

En función de su eficacia, se analizará si es posible su implantación en otros tramos de la misma autopista.

Por el momento, solo se aplicará entre los kilómetros 40 y 44, la zona que permite el acceso a las localidades de la costa occidental de Cádiz por la A-471. Forma parte del que se identifica como el tramo de mayor circulación, entre Sevilla y la salida e incorporación a Las Cabezas de San Juan.