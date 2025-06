Belén Esteban conquista el Orgullo de Sevilla 2025: "La tradición no debe estar reñida por el progreso"

Sevilla celebra la semana del Orgullo LGTB 2025 y lo hace colmando a la ciudad de actos. Este jueves ha sido el turno del Pregón del Orgullo, capitaneado por una de las caras más conocidas de España.

La princesa del pueblo -es decir, Belén Esteban- ha sido la encargada junto a tres grandes referentes del colectivo de inaugurar la fiesta del arcoíris. "¡Sevilla, qué bonita eres pero qué calor hace!". Así ha comenzado la que fuera colaboradora de Sálvame su discurso.

Sin embargo, a la extelevisiva le precedieron el cantante de Operación Triunfo 2023, Álvaro Mayo; Kiska, actriz de la serie La Veneno y Manuel Jiménez, el influencer sevillano afincado en las Tres Mil Viviendas y famoso por compartir su día a día en este barrio.

El cuarteto no ha dudado en reivindicar el respeto al colectivo y el orgullo por pertenecer a él. "Si yo respeto a todo el mundo, ¿por qué la gente no me respeta a mí?", ha denunciado Kiska durante su parte del Pregón del Orgullo de Sevilla 2025.

A Kiska no le hacía falta guión. La intérprete se ciñó al pie de la letra a las líneas que llevaba preparadas pero, tal y como ella misma ha destacado, las expresó a su manera.

"Espero que este sea el último año que tengamos que reivindicar el Orgullo. Vivamos todos juntos y respetándonos", ha subrayado.

De la acera al escenario

En paralelo, ha celebrado las dos décadas desde que en España se aprobó el matrimonio homosexual y ha recordado una de sus etapas más duras. El momento en el que se dedicó a la prostitución.

"De esa parte de mi vida me llevo a amigas que darían la vida por mí, si hiciera falta. He pasado de estar en esa acera a estar en este escenario", ha celebrado Kiska.

Por su parte, Álvaro Mayo ha denunciado "el odio que ha estado viviendo la comunidad trans en este último año". "No puedo ni quiero quedarme callado", clamaba sobre el escenario de la Alameda.

El triunfito ha recordado que "hay que darle voz a este tipo de injusticias" y ha recordado que aunque él no representa esa identidad sexual, sí le salpica. "He crecido toda mi vida con personas trans y esto me duele", ha lamentado.

Una reivindicación desde las Tres Mil

El influencer más conocido de las Tres Mil Viviendas ha recordado su infancia visiblemente emocionado. "Mi infancia ha sido muy dura. Cuando no sufría por ser gitano, sufría por ser gay", ha confesado delante de las centenas de personas que se han congregado en la plaza sevillana.

Manuel Jiménez ha alzado la voz por aquellos que no pudieron o que aún no pueden y ha defendido que "no hay que cambiar la forma de caminar, ni de hablar ni de vestir para ocultar lo que eres".

Belén Esteban ha sido la encargada de poner el broche final a un Pregón del Orgullo 2025 rebosante de color y calor a partes iguales. Como no, la que fuera una de las estrellas de Sálvame ha impregnado su momento de su característica sorna.

"Llevo un mes escribiéndolo y me he tenido que poner la letra así de grande porque ya estoy mayor pero no quería salir con las gafas", ha comenzado diciendo.

El toque de Belén Esteban

Sarcasmo y gracia aparte, la madrileña ha agradecido a todo el colectivo LGTB "lo bien tratada y amada" que le ha hecho sentido sentir desde sus inicios "en este mundo tan lunático".

"Respetemos todos los colores de nuestro arcoíris, sea cual sea su tonalidad. Empecemos por no mirar mal a una persona por ser trans. Dejemos de hacer chistes de mariquitas. Dejemos de fomentar discursos de odio", ha clamado Esteban.

En paralelo, la princesa del pueblo ha reconocido a Sevilla como una ciudad ejemplar. Una ciudad en la que "la tradición no tiene que estar reñida por el progreso" y que "no es mirar hacia el pasado".

Por último, como no podía ser de otra forma, Belén Esteban concluía el acto como mejor sabe hacerlo, haciendo gala de todos los años que se ha llevado en televisión y toda la vergüenza que dejó atrás durante su etapa ante las cámaras.

La artífice de la emblemática frase "Andreita cómete el pollo" se ha arrancado de manera "completamente improvisada" a cantar como una diva más.