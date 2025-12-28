Sánchez en Navidad

Nuestro presidente ha adelantado este año su rueda de prensa sobre el balance del año al 15 de diciembre para así disfrutar de al menos dos semanas de vacaciones navideñas. Va a descansar principalmente en La Mareta y algún lugar de la montaña en Aragón.

Hay que reconocer que Sánchez hace lo que le apetece sin importarle las consecuencias para su imagen en la percepción de todos los españoles y más aún en sus votantes, los que le van quedando.

No sabemos si su decisión sobre su asueto navideño ha tenido en cuenta los gastos que conllevan sus desplazamientos en aviones, combustible, escoltas, mantenimiento de las residencias de patrimonio nacional, gastos de su séquito, gastos en suministros, comida y bebida cara para él, su familia y sus invitados, etc.

Como parece que la mayor parte del tiempo estará en Costa Teguise, Lanzarote, en el palacio de La Mareta, aparenta no preocuparle que lo vuelvan a criticar por el despilfarro que supone estar en un lugar que el Rey cedió a patrimonio nacional con la condición de ser destinado a la promoción del turismo nacional y canario y para recibir a mandatarios extranjeros y a personalidades del mundo de la cultura.

Sánchez se aprovecha otra vez y vuelve a la cálida costa lanzaroteña donde ahora se disfruta de una temperatura de veinte grados, para recordar su estancia veraniega en la que acotó el espacio marítimo, playas y otras zonas ampliando la superficie protegida en ocasiones anteriores.

El motivo por el que se incrementaron el número de agentes, cercanos al centenar, y el espacio protegido fue la aparición de fotografías y videos suyos y de su familia.

Los que justifican este dispendio en el que acabamos de conocer que solo en electricidad y agua ha gastado Sánchez desde que gobierna 320.000 €, aseguran que Don Pedro debe descansar tras tantos disgustos electorales y judiciales.

Los electorales, no solo por el resultado en Extremadura sino por el vaticinio de las encuestas para el resto de España en el que su partido y la izquierda en general quedarían en minoría frente a los partidos de la derecha.

Y los contratiempos judiciales, no solamente por la condena de su fiscal general, el encarcelamiento de Ábalos y Koldo, el cerco al PSOE por los cobros en metálico, las detenciones de la fontanera Leire y el ex presidente de la SEPI, la pronta condena de Santos Cerdán, las investigaciones sobre Plus Ultra y Air Europa, las sospechas sobre Zapatero y otros tantos reveses judiciales ¿Lawfare quizás? Sino también por los procesos que afectan a su hermano el músico, cuyo juicio tendrá lugar en breve, y la confirmación por la audiencia provincial de Madrid de buena parte del procesamiento a Begoña Gómez, que se verá ante el jurado popular.

Al igual que estos días navideños pensarán entre los fríos muros carcelarios Ábalos y Koldo por qué no se fugaron antes de enfrentarse a condenas de más de veinte años de cárcel a sus 66 y 55 años respectivamente, el señor Sánchez y su esposa divagarán sobre su horizonte judicial pensando quizás en destinos americanos o africanos para en una fecha no lejana huir de un poder judicial al que no han conseguido doblegar ¡Esos jueces franquistas y corruptos! A los que así denominan sus trolls en las redes sociales.

¡Ay! ¡Ya no son bulos! Ya son autos y sentencias que se ejecutan incluso con medidas cautelares previas como la prohibición de salir del país y la prisión provisional.

¡Ay! ¡Que se acerca nuestro final! ¡Se terminaron los días gloriosos! Disfrutemos pues estos últimos meses bebiendo champán helado y tomando opíparos manjares a costa del erario público.

Sánchez no es Meloni, no es Marcelo Rebelo de Sousa, quien pasa sus navidades con su familia en su casa de Cascais.

Imagino a Sánchez escribiendo una carta a los jueces de la sala segunda del Tribunal Supremo, algún día no muy lejano:

"Señores Magistrados del Tribunal Supremo,

Como ustedes comprenderán, a estas alturas de mi vida no se me pasa por la cabeza entrar en la cárcel ni permitir que mi esposa lo haga antes que yo. Por ello, he decidido remitirles esta misiva desde miles de kilómetros en un lugar apartado y tranquilo que no es el momento de referir y que en su momento les expondré.

Buenas noches y buena suerte.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Ex Presidente del Gobierno”