En nuestras vidas, inevitablemente nos encontramos con personas con las que no deseamos compartir espacio. Algunas veces, estas decisiones surgen de conflictos específicos; otras, de diferencias personales o simplemente de una falta de conexión. Aunque evitar a estas personas puede parecer una acción drástica, a menudo es una manera de proteger nuestra paz mental y emocional. En esta columna quiero explorar las razones más comunes por las cuales alguien puede convertirse en una "persona non grata" en nuestras vidas y cómo manejar estas situaciones con madurez y empatía.

Una de las razones más comunes para evitar a alguien es un conflicto no resuelto. Tal vez hubo una discusión que escaló más de lo debido, palabras hirientes que dejaron cicatrices o incluso malentendidos que nunca se aclararon. En estos casos, el resentimiento puede arraigarse profundamente, dificultando la reconciliación.

Las personas que nos han hecho daño de manera consciente o inconsciente también pueden caer en esta categoría. Una traición de confianza, como la difusión de secretos, la deslealtad o incluso acciones que impactan negativamente nuestras vidas, pueden ser razones suficientes para alejarnos de alguien.

A veces, simplemente no conectamos con alguien. Tal vez sus valores, forma de ser o energía no encajan con los nuestros. No hay necesidad de que exista un conflicto; simplemente preferimos no estar cerca de esa persona porque su presencia nos resulta incómoda o incluso agotadora.

Tener personas non gratas en nuestras vidas puede generar tensión emocional. Por ejemplo, si debemos coincidir con ellas en eventos sociales o laborales, la situación puede tornarse incómoda y estresante. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios límites y la importancia de cuidarnos a nosotros mismos.

Estas relaciones también nos desafían a ser más conscientes de nuestras emociones y reacciones. Por ejemplo, es posible que aprendamos a manejar mejor nuestras respuestas al lidiar con personas difíciles o que reconozcamos patrones en nuestras propias conductas que podrían estar contribuyendo al problema.

En ocasiones es necesario establecer límites claros. Es fundamental comunicar, de forma asertiva, nuestras necesidades y expectativas. Esto no significa ser agresivo, sino ser claro sobre qué estamos dispuestos a tolerar y qué no.

Practicar el perdón no siempre implica reconciliación, pero puede ayudarnos a liberar cargas emocionales. Perdonar es un acto personal que nos permite soltar el resentimiento, incluso si decidimos no retomar el contacto con esa persona.

Si el conflicto no puede resolverse o si el contacto con la persona es inevitable, es mejor mantener una interacción neutral y profesional. Enfocarnos en nuestra tranquilidad es más importante que ganar una discusión.

Es útil analizar qué nos llevó a considerar a alguien non grato. ¿Fue un evento específico o un patrón de comportamiento? Esta reflexión puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas sobre futuras relaciones.

En un mundo ideal, todos nos llevaríamos bien y podríamos superar nuestras diferencias. Sin embargo, la realidad es que algunas relaciones simplemente no funcionan. Reconocer esto no nos hace menos compasivos ni empáticos, sino humanos. Es importante recordar que no tenemos que agradar a todos ni permitir que todos formen parte de nuestras vidas.

Las personas non gratas son un recordatorio de que nuestras relaciones deben basarse en respeto, confianza y conexión mutua. Aunque evitar a ciertas personas puede ser difícil, priorizar nuestro bienestar es esencial. Al final del día, se trata de encontrar un equilibrio entre establecer límites saludables y mantener una actitud empática, reconociendo que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas.

Hoy celebramos el cumpleaños además de la trayectoria y el legado de Toni Benítez, un maestro de la aguja y referente indiscutible de la moda andaluza. A lo largo de su carrera, ha sabido capturar la esencia de la elegancia y la tradición en cada uno de sus diseños, vistiendo a generaciones con su inconfundible sello de distinción.

A sus 90 años, sigue siendo un icono de creatividad y buen gusto, dejando una huella imborrable en el mundo de la moda. Su arte ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en inspiración para diseñadores y amantes del estilo.

Desde aquí, le enviamos nuestra más sincera felicitación y el reconocimiento a una vida dedicada a la belleza y al arte del vestir. ¡Por muchos años más, maestro!

Toni Benítez. E.E.

Y un verdadero maestro es el matador de toros Juan Ortega que recibió en El Real Club de Andalucía 'El Aero' su prestigioso Trofeo Memorial Manolo Vázquez en un acto de gran nivel que de nuevo contó con la asistencia de importantes personalidades de la sociedad sevillana. El galardón destaca la extraordinaria faena realizada el 15 de abril de 2024 al toro 'Florentino' de Domingo Hernández en la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla, que le valió dos orejas y que además tuvo el detalle de brindar al diestro Pepe Luis Vázquez, que nos dejó el pasado verano.

Imagen del acto.

Desde aquí también quiero felicitar a mi gran amiga la doctora odontóloga Isabel Lledó por su cumpleaños.

También desde aquí quiero dar mi pésame a la familia de Francisco Yoldi, que fuera hermano mayor de Montserrat y presidente de la Asociación Zaqueo. Siempre haciendo el bien DEP.

En la siguiente nos vemos y os seguiré contando qué pasó por aquí