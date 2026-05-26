La Junta abrirá un expediente sancionador al centro de Sandra por no activar los protocolos pese al archivo de la denuncia

La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionador al Irlandesas de Loreto, centro en el que estudiaba Sandra Peña, por no activar los protocolos.

Lo hará una vez que tenga los resultados de la investigación de la Fiscalía de Menores y a pesar de que el Ministerio Público ha decidido archivar la denuncia interpuesta por los padres de la menor al equipo directivo del colegio y a su tutora.

Así lo ha anunciado la mañana de este martes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha abordado la climatización de los colegios andaluces de cara a los próximos meses de calor.

Sandra se quitó la vida el pasado octubre en Sevilla tras sufrir, presuntamente, acoso escolar por parte de tres compañeras del centro. La menor de 14 años se precipitó por la azotea del edificio en el que vivía después de salir del colegio.

Castillo ha señalado que su equipo, "desde el punto de vista administrativo, formal", tienen "claro que no se abrieron los protocolos y, por tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura".

Sin embargo, el juez encargado del caso decidió dar carpetazo a la querella interpuesta por los padres de la menor porque considera que sí "se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias".

No obstante, el magistrado admite que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar" que obliga la normativa vigente.

En concreto, la Junta de Andalucía dispone de dos sistemas: uno de medidas antiacoso y otro antisuicidio. Es en este punto donde entra en juego el departamento andaluz.

María del Carmen Castillo ha explicado que "en el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos" obligatorios. "Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación", prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.

"Esta comisión ha finalizado. También estábamos pendientes de ver cómo iba actuando la autoridad judicial, como no podemos hacerlo de otra manera. Pero esta comisión ha terminado sin acuerdo, y, por tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de las normas", ha aclarado.

Pérdida del concierto

La consejera ha declarado que actualmente el departamento autonómico está a la espera de las conclusiones de la Fiscalía de Menores en relación al informe sobre acoso escolar que sufrió la sevillana.

Una vez que la consejería tenga estos datos, "se llevará a cabo el expediente sancionador". "Siempre esperamos a los procedimientos judiciales", ha esgrimido Castillo.

Sobre la pérdida del concierto por parte del referido centro, Castillo ha vuelto a insistir en que será la instrucción la que determinará la evolución del caso, así como las conclusiones de la fiscalía de menores y la resolución judicial.

Si la infracción fue leve, el mismo podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, "normalmente con sanciones de tipo económico", o muy grave, que "son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto", explicó en su momento la Consejería.