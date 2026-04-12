Marta, la profesora de Sevilla que lidera una red para unir a chicas del sector tecnológico y dar con ofertas laborales

Una red con la que conectar a todas las mujeres que han pasado por una Formación Profesional (FP) enfocada en la tecnología.

Una plataforma que muestre a chicas como referentes en dicho mundo, las conecte y las ayude a encontrar un hueco en él. Esta es la idea que ha tomado forma en un centro educativo de la provincia de Sevilla.

Marta López es la artífice de la iniciativa. La misma señala que, actualmente, "solo las alumnas que han pasado por el ciclo que se imparte en el IES Jacaranda de Brenes forman parte de la red".

No obstante, a la ingeniera le gustaría que "otros centros de la comunidad se sumasen".

Marta lleva ocho años trabajando como profesora en el citado instituto del municipio sevillano, pero este no es su primer trabajo.

Natural de un pequeño pueblo de Jaén, Martos, la ahora docente ha destinado toda su vida a la tecnología.

Ahora, su labor en el sector ha sido recompensada. Y es que la protagonista de la historia ha sido una de las siete galardonadas con el premio Talent Woman que otorga la Junta de Andalucía.

En su caso, la categoría en la que ha sido premiada ha sido la de Ingeniería, Educación, Tecnología y vocaciones STEAM.

Un reconocimiento que no solo la ha llenado de orgullo a ella y a sus familiares, sino al centro educativo en el que trabaja.

Curso diferentes estudios al mismo tiempo

Marta se mudó a Sevilla para comenzar sus estudios de Ingeniería Informática y, al mismo tiempo que aprendía de las clases en la universidad, cursó la Formación Profesional (FP) en Desarrollo de Aplicaciones Web porque lo que se enseñaba en el grado "era muy teórico".

Casualidades de la vida, estos últimos estudios son los que ella imparte ahora.

Pero, antes de aterrizar en el centro sevillano, la jienense rechazó en dos ocasiones la plaza de profesora y pasó por empresas multinacionales de la talla de Admirat Group o EUGS. También por otras entidades públicas como Sopra Steria o Transaget.

Después de décadas inmersa en el sector tecnológico, Marta sabe de lo que habla cuando relata que "es un mundo en el que la mayoría son hombres". Incluso critica que ella, "por ser mujer", sintió en ocasiones que debía esforzarse "más que otros compañeros".

Por este motivo, la ingeniera ha decidido crear una red compuesta por todas las chicas que han pasado por su ciclo formativo: Jacaloop Girls.

Así, defiende, "pueden ser el reflejo que algunas necesitan cuando piensan que no pueden lograrlo o ayudar a encontrar oportunidades laborales".

El procedimiento es sencillo. "Todas las integrantes forman parte de un mismo grupo de WhatsApp en el que se comparten ofertas de trabajo o se cuenta un problema relacionado con los estudios o el trabajo".

18 mujeres

La iniciativa está compuesta por 18 mujeres de diferentes edades pero con historias personales que son dignas de contar.

Ana estudió Turismo y Cocina. Los fines de semana los pasaba trabajando entre fogones y, consciente del sacrificio que suponía dedicarse a la hostelería, decidió empezar desde cero.

Se animó a entrar en la FP que imparte Marta en Brenes, pero más de una vez le rondó en la cabeza dejarla.

Ana "era una de las mejores de la clase" y ahora trabaja en una empresa de renombre.

Otra de las historias tiene como protagonista a una joven que empezó el grado y lo abandonó.

Posteriormente, decidió retomar los estudios y ahora está haciendo prácticas en Ayesa, entidad en la que trabaja otra de las que fuera alumna de Marta y que sirve de apoyo para la joven.

Arquitecta y con su propia empresa. Herminia comenzó sus andanzas en el sector para el que había estudiado, pero, al igual que la anterior protagonista, decidió 'liarse la manta a la cabeza' y dejarlo todo para cambiar de aires.

Al igual que muchas de sus compañeras, la misma se planteó en más de una ocasión abandonar sus estudios. Menos mal que no lo hizo. Ahora es jefa de equipo de EPT Data.

El alumnado del ciclo formativo es mayoritariamente masculino. "De los 130 estudiantes que han pasado por él, únicamente 12 son chicas". Además, las jóvenes entran "tímidas e inseguras".

Ahora, con Jacaloop Girls, estas chicas tienen la posibilidad de hablar con mujeres referentes y ver de qué son capaces. Y es que algunas de las integrantes del grupo trabajan en empresas como la multinacional Ayesa o Caixa Bank Tech.