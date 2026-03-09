El IES Hispalis se salva del cierre: Junta y Diputación llegan a un acuerdo para seguir con la actividad educativa

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández. Joaquín Corchero / Europa Press.

El IES Hispalis seguirá abierto finalmente . Después de una reunión celebrada este lunes entre la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP), María del Carmen Castillo, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ambas instituciones han llegado a un acuerdo para mantener la actividad del centro.

Hace semanas, se conoció que el ente provincial tenía previsto cerrar el instituto, ya que este se encuentra dentro del complejo de Pino Montano, del que tiene la titularidad. Según alegaron fuentes de la Diputación, el "estado de las instalaciones" hacía que "no mereciese la pena invertir en él".

Tras días de protestas, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación ha activado el procedimiento de solicitud de plazas en 1º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el IES Híspalis de Sevilla, según ha indicado a través de una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

Cabe recordar que dicho centro está en funcionamiento a través de un convenio de colaboración entre ambas administraciones con revisión anual.

Recientemente, la institución provincial había trasladado su intención de destinar los espacios actuales del centro a la ampliación de la residencia de estudiantes ubicada en el mismo recinto, lo que afectaba a la continuidad del servicio educativo.

El cierre iba a obligar a reorganizar el resto de institutos del barrio de Pino Montano. En concreto, la administración autonómica informó de su intención de crear dos aulas nuevas para acoger a todos los estudiantes del Hispalis.

Dos acuerdos

Finalmente, las entidades han llegado a dos acuerdos. En primer lugar, tal y como ya se ha comentado, el proceso para la inscripción de estudiantes en 1º de la ESO estará abierto desde este momento hasta el próximo 31 de marzo.

En este sentido, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que este miércoles está previsto que se reúna la comisión mixta entre la Diputación y la Consejería para revertir el acuerdo inicial de no ofertar plazas en el centro.

En todo caso, las familias interesadas podrán acudir desde hoy al centro educativo para solicitar plaza, y a partir del miércoles estarán realizados los ajustes técnicos necesarios para que las solicitudes se puedan tramitar también a través de la secretaría virtual en la web de la Consejería.

En lo que respecta al segundo acuerdo, Educación ha indicado que se contempla la tramitación de un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones que determine el uso futuro de las instalaciones, propiedad de la Diputación, y la realización de las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la oferta educativa.

Finalmente, la consejera ha agradecido al presidente de la Diputación su disposición al diálogo y su colaboración para encontrar una solución que permite mantener este centro educativo en el barrio.