Diputación y Junta abordan este lunes el futuro del IES Híspalis y la posible prórroga del convenio

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, mantendrán este lunes 9 de marzo un encuentro para abordar el futuro del IES Híspalis y avanzar en la regularización de su situación administrativa.

En la reunión se prevé analizar la posible prórroga del convenio de colaboración entre ambas instituciones, así como abrir la negociación sobre la titularidad del inmueble en el que se ubica el centro educativo.

Este encuentro se produce tras el inicio del proceso de escolarización para el curso 2026/2027.

En este contexto, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla señalaron que el alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de ciclos formativos que inicialmente tenía previsto matricularse en el IES Híspalis sería reubicado a partir del próximo curso entre el IES Llanes y el IES Pino Montano.

Desde la Diputación de Sevilla se plantea "abordar de forma definitiva la regularización administrativa del IES Híspalis", para lo que considera necesario que cada administración asuma las competencias que le corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente, entre ellas las educativas en el caso de la Junta de Andalucía.

De hecho, el propio Javier Fernández solicitó hace unos días una reunión urgente con el presidente del Gobierno andaluz con el objetivo de tratar esta cuestión y desbloquear la situación "a la mayor brevedad posible".

Según ha defendido el presidente de la institución provincial, el mantenimiento y la gestión de los institutos de Educación Secundaria corresponden a la administración autonómica.

No obstante, la Diputación asegura haber asumido durante décadas obligaciones relacionadas con el IES Híspalis que exceden su marco legal de actuación, lo que ha supuesto afrontar gastos en personal docente, mantenimiento, conservación y reformas, además de otros gastos corrientes.

Una situación que la institución califica como una "anomalía" derivada del ejercicio de "competencias impropias".

Dispuestos a negociar

Por su parte, la consejera María del Carmen Castillo se ha mostrado dispuesta a negociar con la Diputación una solución para el centro.

En este sentido, señaló recientemente que si se acuerda la prórroga del convenio "no habría ningún problema" en autorizar las unidades educativas, lo que permitiría informar a las familias dentro del actual plazo de escolarización, abierto hasta el próximo 31 de marzo.

La titular de Desarrollo Educativo también recordó que la titularidad del edificio corresponde a la Diputación y expresó su disposición a negociar su posible cesión, así como a establecer con los técnicos las condiciones de esa puesta a disposición, como suele ocurrir en la creación o gestión de centros de secundaria.

La situación del instituto trascendió después de que la comunidad docente del centro advirtiera de que el IES Híspalis dejaría de ofertar plazas debido a la ampliación y renovación del complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

Los profesores denunciaron entonces que la medida supondría perder espacios públicos dedicados a la educación, la cultura y el ocio, y mostraron su rechazo a esta posibilidad.