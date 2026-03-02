El IES Llanes y el IES Pino Montano se repartirán a los nuevos alumnos del IES Híspalis el próximo curso

El alumnado de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Ciclos Formativos que tenía previsto matricularse el próximo curso en el IES Híspalis será reubicado finalmente entre el IES Llanes y el IES Pino Montano, ambos en la capital hispalense, tras el cese progresivo de la actividad del primero.

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla, coincidiendo con el inicio del proceso de escolarización para el curso 2026/2027.

Según han detallado, el reparto del alumnado se realizará de manera equitativa, aproximadamente al 50 por ciento en cada uno de los dos centros receptores.

Desde la Delegación han explicado que esta reorganización responde a que la Diputación Provincial no habría "revocado" su decisión de dejar de poner a disposición el inmueble para su uso educativo, lo que aboca al cierre progresivo del instituto.

En los últimos días, la institución provincial había asegurado, no obstante, que estaba dispuesta a ceder terrenos a la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo instituto.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, manifestó entonces que ambas opciones son "decisión y responsabilidad de Moreno", en alusión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien instó a mantener una reunión "urgente" para abordar la situación y "asumir su responsabilidad".

Por su parte, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, defendió el papel del Gobierno andaluz en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis ante el posible cierre del centro de cara al próximo curso.

La titular autonómica subrayó que "no es un problema que ha generado la Junta" y enmarcó el conflicto en la decisión de la Diputación, propietaria del edificio, de no continuar con el convenio de colaboración. Con todo, insistió en que la cooperación entre ambas administraciones "es fundamental".

Movilización de la comunidad educativa

La pasada semana, docentes, alumnado y familias del IES Híspalis, junto a vecinos del barrio de Pino Montano, se manifestaron para reclamar la continuidad de la actividad lectiva y la mejora de las instalaciones.

"Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", expresaron durante la protesta.

El anuncio del cese progresivo del centro se produjo tras conocerse la ampliación y renovación del Complejo Educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio, circunstancia que ha incrementado la preocupación de la comunidad educativa ante la pérdida de un recurso público en el distrito norte de Sevilla.