El suicidio de Sandra Peña marca un antes y un después en la Educación andaluza: la Junta renovará el protocolo en marzo

El suicidio de la sevillana Sandra Peña ha marcado un antes y un después en la Educación. Ahora, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta de Andalucía activará un nuevo protocolo a partir de marzo en el que trabajarán tres consejerías a la vez.

En el nuevo sistema, una de las principales consecuencias para el acosador será, como norma, el cambio de centro.

Es decir, esta medida ya está vigente, pero ahora "se considerará prioritario" trasladar al autor de los hechos y no a la víctima, según explican desde el departamento andaluz.

La trágica muerte de la menor de 14 años al precipitarse por la azotea del edificio en el que vivía después de sufrir, presuntamente, acoso escolar por parte de tres compañeras de colegio, movilizó no solo a la ciudad hispalense, sino al resto del país.

Además, el pasado 14, Ángela, una joven de la misma edad que Sandra, se quitó la vida en el municipio malagueño de Benalmádena. Los padres de esta declararon que "le hacían bullying en el instituto", sin embargo, las autoridades aún lo están investigando.

La Junta defiende los protocolos

Cabe destacar que en el caso de Sandra Peña, la Fiscalía mantiene dos investigaciones abiertas, una de ellas enfocada en averiguar si el centro en el que estudiaba, el Irlandesas de Loreto, había actuado como marca la ley o, tal y como ha denunciado la familia de la menor, "el colegio solo la cambió de clase".

Ahora, aunque la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta de Andalucía ha asegurado en reiteradas ocasiones que los protocolos antiacoso escolar y antisuicidio "siempre han funcionado", el Gobierno andaluz ha decidido reforzarlos.

Será en marzo cuando comiencen a producirse los cambios después de que la administración autonómica firme el nuevo documento de prevención del suicidio. A partir del próximo mes, hasta tres consejerías estarán implicadas: Desarrollo Educativo, Inclusión Social y Sanidad.

Hasta el momento, Educación era la que derivaba a la víctima a los servicios sanitarios cuando se consideraba que había una conducta suicida. Ahora los tres departamentos trabajarán de manera conjunta para agilizar los trámites y hacer frente a la situación.

Además, la titular del departamento de Educación, María del Carmen Castillo, declaró que una de las cuestiones que se van a plantear es que sea el acosador el que cambie de instituto "con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar".

Propuestas clave

No obstante, antes de que esta medida se ponga en marcha, hay que modificar dos de los decretos que regulan el funcionamiento de los protocolos, según explican a este medio fuentes de la consejería liderada por Castillo.

Asimismo, durante su intervención en el Pleno del pasado jueves, la parlamentaria señaló algunas de las propuestas claves para establecer un nuevo marco que "permita erradicar el acoso y el ciberacoso".

Estas ponen el foco en las establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.

Además, se reforzarán las alertas marcadas en los protocolos, para que las denuncias de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas a la Inspección educativa desde el primer momento.

Anteriormente, se avisaba a esta institución una vez que se llegaban al segundo paso del protocolo, "cuando se veían indicios suficientes de conductas autolíticas".

El cambio se llevará a cabo con el objetivo de reforzar el asesoramiento y seguimiento de cada caso, con independencia de que la situación de conflicto se solucione con las actuaciones en el ámbito escolar con la colaboración de las familias.

Durante el Pleno del Parlamento andaluz celebrado el pasado jueves y en respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló que la puesta en marcha de este sistema va más allá "del ámbito de educación".

Adaptación a la era digital

Por su parte, la consejera defendió que "el sistema educativo andaluz cuenta con una estructura robusta de promoción de la convivencia, la protección y la salud mental de nuestros jóvenes".

No obstante, declaró que el mismo "afronta nuevos retos que nos obligan a adaptarnos a los ritmos en que se producen los cambios sociales en esta era digital, caracterizada por una transformación constante".

La decisión del Ejecutivo regional es el resultado de las conclusiones sacadas del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, 'Andalucía frente al Acoso', que ha tenido lugar en Córdoba a finales de enero.

Castillo ha subrayado que, con la celebración de esta cita, el equipo autonómico ha dado "un paso gigante" al abrir el debate sobre esta "triste realidad".