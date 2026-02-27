Aulas más frescas, baños reformados y puertas nuevas: así cambiarán los colegios públicos de Sevilla

El alcalde de Sevilla en el CEIP Pablo Picasso. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla destina 2,5 millones de euros a reforzar la seguridad y modernizar los colegios públicos de la ciudad. Entre las actuaciones más destacadas se incluyen aulas más frescas, baños reformados y puertas nuevas.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas que abarca desde la vigilancia y protección de los centros hasta la rehabilitación integral de aulas, baños e instalaciones eléctricas, dentro de una estrategia que busca transformar de forma estructural la red educativa municipal.

Una de las partidas más relevantes es la licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en los CEIP y CEPER de Sevilla, con un presupuesto de 1.337.784,35 euros y una duración de tres años (2026-2028).

El contrato contempla la instalación y mantenimiento de sistemas antiintrusión, control de alarmas, rondas periódicas y vigilancia presencial cuando sea necesario.

El objetivo es reforzar la protección frente a actos vandálicos o intrusiones, una demanda recurrente de las comunidades educativas y de las familias.

En el capítulo de actuaciones concretas, se ha adjudicado por 80.873,98 euros la renovación de puertas interiores en el CEIP Teodosio, con un plazo de ejecución de tres meses. Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad, facilitar la evacuación en caso de incendio y avanzar en accesibilidad.

Menos calor en las aulas

La Junta de Gobierno también ha adjudicado el Lote 1 para la instalación de sistemas de control solar en varios centros educativos por 366.732,85 euros.

Esta medida busca reducir la temperatura en aulas con alta exposición al sol, mejorar el confort térmico del alumnado y del profesorado y, al mismo tiempo, disminuir el consumo energético.

El Lote 1 beneficiará a los colegios Rico Cejudo, Alfonso Grosso, Almotamid, Andalucía, Virgen Macarena, Arias Montano y Pablo Ruiz Picasso.

Paralelamente, ya se encuentra en ejecución el Lote 2 en los centros Candelaria, Santa Clara, Hispalís, Ángel Ganivet, San José de Palmete, Valeriano Bécquer, Pino Flores, Isbilya y Paz y Amistad, lo que amplía el alcance de esta mejora a distintos distritos de la ciudad.

Rehabilitaciones integrales

En materia de obras, se han adjudicado los lotes 3, 5, 8 y 10 del contrato de redacción de proyectos y levantamientos por un importe total de 121.859,33 euros.

Este paso permitirá disponer en los próximos meses de la documentación técnica necesaria para licitar nuevas intervenciones de calado.

En los CEIP Los Azahares, Pedro Garfias y Calvo Sotelo, así como en los centros de Infantil Fernando Villalón, Toribio de Velasco y Martín de Gainza, se redactarán proyectos para la rehabilitación integral de aulas, baños y zonas de infantil.

Estas actuaciones siguen el modelo del proyecto piloto ejecutado en el CEIP Adriano, inaugurado el pasado septiembre, que se convertirá en el estándar para 18 colegios de Sevilla.

El nuevo modelo apuesta por aulas más luminosas, funcionales y accesibles, con renovación completa de instalaciones eléctricas y de fontanería, adaptadas a las necesidades pedagógicas actuales.

Asimismo, se redactarán proyectos para la reforma integral de todos los baños en los colegios Adriano del Valle, Emilio Prados, Juan de la Cueva, San José de Palmete, el CEE Virgen Macarena, Ignacio Sánchez Mejías, Juan de Mairena y Pablo Ruiz Picasso.

En estos centros se actuará sobre la totalidad de los núcleos de aseos, renovando fontanería, revestimientos, sanitarios, ventilación y condiciones de accesibilidad conforme a la normativa vigente.

Actuaciones singulares

Entre las intervenciones más destacadas figura la inversión de 155.122 euros en el CEIP José María del Campo, en Triana, donde se rehabilitarán las fachadas interiores y se sustituirá un forjado deteriorado, mejorando la seguridad y conservación del edificio histórico.

En el CEIP María Zambrano, en el Distrito Norte, se ejecutará una reforma integral de la instalación eléctrica e iluminación por 277.709,05 euros, modernizando completamente el sistema y reforzando la eficiencia energética.

Por su parte, el CEIP Lora Tamayo verá licitada la reforma integral de sus núcleos húmedos por 190.200,19 euros, renovando unos aseos que datan de 1980.