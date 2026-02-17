Universidad CEU Fernando III, una universidad que crece con el impulso del CEU: tradición, modernidad y oportunidades reales

Un grupo de alumnos de la Universidad CEU Fernando III en el entorno del campus universitario. CEU Andalucía.

La Universidad CEU Fernando III se ha consolidado en su segundo año académico como un proyecto universitario de referencia en Andalucía: joven, ambicioso y respaldado por la solvencia académica del Grupo CEU, el mayor grupo educativo privado de España.

Su plan de desarrollo combina excelencia académica, empleabilidad y valores, con una oferta de estudios que no deja de ampliarse y un ecosistema formativo que conecta aula, empresa y sociedad. Así, facilita la inserción laboral del alumnado.

Un campus vivo y tecnológico

El campus de Bormujos —de más de 40 hectáreas— integra laboratorios, talleres docentes, espacios de innovación, zonas verdes e instalaciones deportivas (pistas de pádel y tenis, pabellones, campos de fútbol, pista de atletismo, etc.), lo que permite un aprendizaje activo y transversal dentro de un entorno sostenible y muy bien comunicado con Sevilla.

Además, este Campus permite al alumnado crecer tanto a nivel personal como académico y social. A ello se suma una agenda académica y cultural constante y servicios al estudiante (idiomas, orientación, deporte, voluntariado, investigación, clubes, música…) que completan la experiencia universitaria, conectada con los retos actuales del mercado laboral, y otorgan a los alumnos una formación integral basada en los valores del humanismo cristiano.

Los alumnos cuentan con recursos y espacios de innovación para lograr un aprendizaje que le acerque al mercado laboral. CEU Andalucía.

Puente entre el mundo académico y el empresarial

La Universidad CEU Fernando III ha puesto la empleabilidad en el centro de su estrategia: refuerza prácticas, convenios y proyectos con entidades de primer nivel en todos los sectores, para que el alumno entre en contacto con retos y metodologías del mercado desde primer curso.

Además, la institución cuenta con el Centro de Orientación al Empleo que permite a los alumnos acercarse a la realidad laboral. Asimismo, los decanatos de las distintas facultades impulsan actividades de mentoría, foros sectoriales y mejora de las soft skills, garantizando un salto competitivo al primer empleo, y siempre acompañado de los mejores profesionales tanto en la propia universidad como en la empresa.

Del mismo modo, la Universidad CEU Fernando III cuenta con un equipo docente de profesionales que compaginan el mundo académico y laboral dando un enfoque más cercano al mercado, lo que facilita la inserción laboral del alumno.

Jornada de Puertas Abiertas el 21 de febrero a las 11:00

La CEU UF3 celebra su Jornada de Puertas Abiertas este próximo sábado 21 de febrero a las 11:00 de la mañana en su Campus Universitario de Bormujos. Habrá bienvenida institucional, sesiones por facultades, encuentros con equipos académicos y visitas guiadas a las instalaciones.

En esta jornada, los futuros estudiantes y sus familias podrán conocer todo lo que ofrece la Universidad CEU Fernando III y el CEU FP Sevilla -en el ámbito de la Formación Profesional-.

Novedades 2026‑27: más grados para perfiles con futuro

La Universidad CEU Fernando III amplía su propuesta académica con titulaciones alineadas con la demanda real del mercado. Entre las novedades previstas para 2026‑27 destacan los grados universitarios en Odontología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Ingeniería Matemática y Educación Social y Gerontología.

La clara apuesta de la institución por la empleabilidad hace que el programa docente esté eminentemente enfocado al plano práctico. Esta expansión forma parte de un plan que proyecta en el corto plazo 20 grados, 7 dobles grados y nuevos másteres universitarios, reforzando el liderazgo del CEU en formación técnica, sanitaria y en ciencias sociales, con objetivos de crecimiento sostenido hasta 2030.

Hospital de Simulación: la gran palanca de la formación en Salud

El hospital de simulación estará en funcionamiento el próximo curso 2026/27. CEU Andalucía.

El Hospital de Simulación de la Universidad CEU Fernando III, actualmente en construcción dentro del Campus, es uno de los proyectos más ambiciosos de la universidad: casi 4.000 m² en dos plantas, una inversión de 15 millones de euros y una previsión de puesta en marcha para el curso 2026/27.

Contará con salas de triaje, urgencias, quirófano, UCI, paritorios, pediatría, consultas, vivienda simulada, anatomía virtual, salas de disección y laboratorios, además de salas de debriefing para analizar cada práctica junto al docente.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar y perfeccionar la formación de los alumnos en la rama de la salud basado en un pilar fundamental: aprendizaje inmersivo, seguro y de alta fidelidad para acercar al alumno a su futura realidad profesional.

Imagen de las obras del hospital de simulación, cuyos trabajos finalizarán en el próximo mes de septiembre CEU Andalucía.

Así, este proyecto ofrece a los estudiantes una experiencia formativa más completa y con un valor añadido a la hora de enfrentarse a situaciones reales con los pacientes.

CEU FP Sevilla: formación práctica, directa a la empleabilidad

En el mismo Campus Universitario convive el CEU FP Sevilla, cuya Jornada de Puertas Abiertas se celebra también el próximo 21 de febrero, con una oferta amplia de ciclos medios y superiores en Salud, Educación, Empresa, Deporte y Tech.

Alumnos de CEU FP Sevilla durante una de las sesiones prácticas de formación en el aula. CEU Andalucía.

Programas como Automatización y Robótica Industrial, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Transporte y Logística o Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines responden a los perfiles más demandados por la industria y los servicios en Andalucía.

La metodología eminentemente práctica, la integración en un campus universitario con equipamientos de alto nivel y la red de convenios con empresas garantizan una inserción laboral muy ágil.

El alumno se forma en talleres y laboratorios específicos, así como en las instalaciones deportivas, realiza prácticas curriculares en compañías líderes y accede a orientación laboral y bolsa de empleo para dar continuidad a su desarrollo profesional.

Además, el CEU FP Sevilla potencia proyectos colaborativos y retos reales con empresas desde el primer curso, de forma que el estudiante ejercita competencias técnicas y soft skills (trabajo en equipo, comunicación, iniciativa) mientras genera porfolio y experiencia demostrable, una ventaja clara en el mercado de trabajo actual.

Formación en valores y compromiso social

El sello CEU —humanismo cristiano, servicio, excelencia y liderazgo ético— se respira en actividades académicas y de vida universitaria que fomentan el compromiso con la sociedad. El resultado es un perfil de egresado competitivo, internacional y técnicamente solvente, pero también con criterios y valores, capaz de aportar a su entorno desde la profesión y la ciudadanía activa.

Un ecosistema CEU único en Andalucía

El Campus Universitario alberga los centros formativos que ofrece el CEU en Andalucía, integrando en el plano formativo todas las etapas vitales de la persona desde los 2 años.

Estar todos en el mismo campus multiplica las sinergias: instalaciones compartidas, servicios transversales, eventos conjuntos, oportunidades de voluntariado, desarrollo y cultura, y una comunidad educativa que acompaña al estudiante desde Infantil hasta la formación superior y de posgrado.