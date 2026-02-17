Huelga indefinida, acampadas y encierros contra la externalización de la limpieza en los colegios de Sevilla

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público un calendario de movilizaciones que incluye acampadas, encierros y una huelga indefinida para mostrar su rechazo al plan municipal de externalizar el servicio de limpieza de los colegios públicos de la ciudad.

Entre las medidas anunciadas figura la convocatoria de una huelga indefinida a partir del mes de abril, aunque por el momento no se ha concretado la fecha de inicio.

Además, el documento recoge una acampada en la Plaza Nueva prevista para el lunes 23 de febrero, así como una caravana de vehículos durante marzo y varios encierros cuya fecha se comunicará una vez estén cerrados.

El calendario contempla también concentraciones coincidiendo con la celebración de plenos en el Parlamento andaluz durante el mes de marzo, además de dos protestas ante el Teatro de la Maestranza en actos señalados como el Día de Andalucía y el Pregón de la Semana Santa, previsto para el 22 de marzo.

Todo ello se suma a la manifestación convocada este jueves 19 de febrero, que partirá a las 13:00 horas desde el Palacio de San Telmo hasta la Plaza Nueva, donde se celebra sesión plenaria.

"Máxima implicación"

Los sindicatos han solicitado la "máxima implicación" de la plantilla ante lo que consideran "un momento histórico de lucha".

A su juicio, la privatización del servicio afectará al conjunto de trabajadores municipales, provocará la falta de cobertura de plazas en distintos departamentos y supondrá un deterioro progresivo de los servicios públicos, abriendo la puerta a nuevas externalizaciones.

En esta línea, desde el comité han expresado su intención de estar presentes y protestar en aquellos actos institucionales en los que participen tanto el alcalde como el presidente de la Junta de Andalucía.

La movilización de este jueves contará, según el sindicato CSIF, con representación de empleados del Ayuntamiento y de empresas municipales como Tussam, Lipasam, Emvisesa o Emasesa, además de trabajadores de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, la Agencia Tributaria y el Patronato de los Reales Alcázares, entre otros, lo que supondría la participación de en torno a 10.000 empleados públicos.

Debilitar los servicios públicos

El secretario de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha denunciado que el Gobierno local está impulsando, a su juicio, una estrategia para debilitar los servicios públicos en beneficio de empresas privadas, bloqueando recursos humanos y paralizando procedimientos de plantilla.

Asimismo, ha asegurado que el Consistorio habría dejado de invertir 46 millones de euros en estos servicios y ha cuestionado la propuesta de externalizar la limpieza por 25 millones cuando la plantilla municipal actual está presupuestada en 16 millones.

Román también ha criticado el elevado número de vacantes sin cubrir y ha acusado al equipo de gobierno de no respetar ni a los trabajadores ni a la ciudadanía. En este contexto, ha cargado contra el alcalde, José Luis Sanz, al que reprocha priorizar eventos frente al refuerzo de los servicios públicos.

No habrá pérdida de trabajo

Por su parte, el regidor ha defendido en reiteradas ocasiones que el nuevo modelo "no supondrá en ningún caso la pérdida de empleo público". En una carta remitida a la plantilla, ha asegurado que la iniciativa busca reforzar y modernizar el servicio para garantizar tanto la calidad como la estabilidad laboral.

El Ayuntamiento presentó recientemente el denominado Plan Colegios Limpios, que prevé incrementar la plantilla de limpieza en los 108 centros educativos públicos hasta alcanzar al menos 380 trabajadores, duplicando la media de operarios por colegio, que pasaría de 1,8 a 3,6.

El alcalde ha insistido en que se mantendrán las ofertas de empleo público para cubrir vacantes, jubilaciones y bajas temporales, y ha recordado que no es la primera vez que se externalizan servicios de limpieza en el Consistorio.

El conflicto, en Fiscalía

En paralelo a este conflicto, el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, y la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, presentaron una denuncia ante la Fiscalía por presuntos insultos e intimidaciones sufridos a finales de enero por parte de un grupo de personas, supuestamente trabajadores de la limpieza municipal, que los increparon a la salida del Ayuntamiento.

Según fuentes municipales, durante el incidente, uno de los participantes habría llegado a proferir amenazas personales contra los ediles.