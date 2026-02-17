La enseñanza concertada de Andalucía defiende al colegio de Sandra Peña: “Confiamos en sus profesionales"

Imagen de la manifestación contra el acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña. María José López / Europa Press. Sevilla

La Federación de Sindicatos Independientes de Andalucía (FSIE Andalucía) ha emitido un comunicado en el que defiende a los profesionales del Irlandesas de Loreto, el centro en el que estudiaba la menor Sandra Peña, que el pasado 14 de octubre se quitó la vida precipitándose desde la azotea de su casa tras sufrir, presuntamente, acoso escolar.

"Desde FSIE Andalucía queremos y vemos necesario volver a pronunciarnos en relación con el triste suceso acontecido y que supuso la irreparable pérdida de una alumna de este centro educativo. Pero esta vez lo hacemos centrados exclusivamente en lo relativo a dignificar y alzar la voz en favor de la profesionalidad de nuestros compañeros", señala el texto.

El sindicato ha manifestado su "apoyo" a los trabajadores del colegio ante, según ellos, "la gravedad de las acusaciones vertidas a algunos".

Asimismo, los responsables de la organización han defendido la "profesionalidad y el buen hacer" de los docentes.

En el comunicado, FSIE Andalucía denuncia que es "injusto y desproporcionado atribuir conductas delictivas a unos profesionales que, como se asegura desde el colegio, adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos y que entregan lo mejor de sí mismos al alumnado durante el tiempo en que permanecen en el centro educativo".

Además, han subrayado que "desgraciadamente vemos a diario el efecto dañino de las redes sociales en los menores y el escaso nivel de seguridad, privacidad y protección que ofrecen a los adolescentes".

También han denunciado que "sus propios algoritmos sortean esos niveles de seguridad y ofrecen a nuestras hijas e hijos contenidos absolutamente perjudiciales para su salud mental" así como que "estas redes se han convertido en canales de comunicación entre iguales (o que se hacen pasar por iguales) y que escapan a nuestro control, además de producirse fuera del periodo lectivo".

Por último, el comunicado emitido concluye reiterando la "confianza" del sindicato "en la profesionalidad del claustro y del resto del personal del Colegio Irlandesas de Loreto".

Comunicado de la fundación del colegio

El pasado 22 de enero, la fundación a la que pertenece el centro escolar también publicó un escrito con el mismo objetivo: defender a los trabajadores. Esto después de que la familia de la menor fallecida denunciara por tres delitos, entre ellos el homicidio, al colegio.

El tío y portavoz de los padres de Sandra Peña, Isaac Villar, ya ha declarado en diversas ocasiones que "se avisó al colegio" de que la víctima estaba "sufriendo acoso por parte de tres compañeras de clase".

Actualmente, la Fiscalía de Menores tiene abiertas dos investigaciones. Una de ellas enfocada en averiguar el grado de implicación de las tres presuntas acosadoras y otra con la que se investiga si el colegio activó los protocolos que establece la Junta de Andalucía.