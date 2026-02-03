Suspenden las clases de la Universidad de Sevilla, los colegios e institutos para este miércoles por el temporal

La Universidad de Sevilla (US) ha suspendido las clases presenciales y actividad académica en todos sus centros y campus para el próximo miércoles 4 de febrero debido a la situación meteorológica prevista para la jornada. La provincia estará en aviso amarillo y se esperan intensas lluvias y fuertes rachas de viento.

A través de un comunicado, la institución hispalense ha informado de su decisión, que va de la mano del anuncio que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este mismo martes después de reunirse con el comité asesor del Plan de Emergencias.

El líder 'popular' ha decidido cancelar las clases de forma presencial en toda la comunidad salvo en Almería para evitar riesgos. Esto después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitiese varios avisos, entre ellos dos rojos en los municipios de Grazalema y Ronda, en Cádiz y Málaga respectivamente.

Por su parte, la US ha señalado que "los centros, instalaciones y dependencias universitarias permanecerán cerrados, salvo para la atención de los servicios esenciales". En el caso de los PTGAS, también se suspende la actividad presencial.

En paralelo, la universidad ha informado de que "se remitirán las instrucciones correspondientes para garantizar, cuando proceda, la prestación de los servicios mínimos y esenciales, así como la organización del trabajo no presencial".

Asimismo, en el comunicado aseguran que la Universidad de Sevilla se encuentra en contacto permanente con las autoridades competentes para valorar la evolución de la situación y las medidas adicionales que pudieran adoptarse, manteniendo informada a la comunidad universitaria

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sevilla también ha activado el Plan de Emergencias Territorial en Fase 1 debido a las previsiones.

Desde el pasado domingo, el Consistorio hispalense mantiene cerrados los parques, jardines, instalaciones deportivas al aire libre y el cementerio municipal. Será cuando acabe el temporal y el personal competente haya evaluado los riesgos cuando se vuelvan a abrir estos espacios.