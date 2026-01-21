Los centros educativos de Sevilla, en el punto de mira: así actúan Junta y Ayuntamiento en su mantenimiento

El patio del IES Vicente Aleixandre, que sufrió un desprendimiento del techo a principios de enero. IES Vicente Aleixandre

Desde que comenzó enero, dos centros educativos de Sevilla de carácter secundario han sufrido un desprendimiento del techo. Si bien el último de los incidentes tuvo que ver con la acción directa de un alumno, que arrojó una silla contra el techo, los incidentes han llamado la atención de la ciudadanía.

Justo a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el IES Vicente Aleixandre sufrió el desprendimiento del techo en una parte de su edificio. En este caso, el AMPA del centro alegó llevar años avisando a los responsables directos, que a raíz del incidente han tomado medidas "de urgencia" para solventar el problema.

Por otro lado, el 20 de enero el IES Miguel de Cervantes vivía otro desprendimiento de techo que, en esta ocasión, causó hasta cinco heridos leves. Fue, sin embargo, culpa de un alumno, que arrojó una silla contra el techo de escayola, provocando la caída del mismo.

Fuentes internas de la Consejería de Educación informan a EL ESPAÑOL de Sevilla que un centro educativo funciona de forma "muy similar al de una casa". "Cuando ves que hay humedad en un sitio, avisas a un técnico para que valore la situación", razonan.

Con esta metáfora pretenden ilustrar una situación que, en apariencia, parece tener una solución muy sencilla, y es que son los directores o responsables de los centros los que deben notificar a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) la percepción de un problema o desperfecto.

"La APAE es la responsable de valorar los daños ocasionados en los centros educativos", desarrollan. Esta institución, dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, cuenta con técnicos especializados que acuden a colegios e institutos para comprobar su estado.

"Los técnicos son ingenieros", explican. "Ellos van permanentemente a los centros y hacen inspecciones, pero no lo miran al detalle, sino que son los directores o directoras los que deben comunicar los desperfectos".

Si el problema se encuentra en un instituto, es responsabilidad de la Junta de Andalucía solucionarlo. Si, por el contrario, es un colegio, es competencia del Ayuntamiento de Sevilla.

"Recursos limitados"

No obstante, un mensaje que se ha lanzado en numerosas ocasiones desde la APAE es que sus recursos son "limitados".

Fue el caso del techo del IES Vicente Aleixandre. La AMPA alertó de la situación de "inseguridad" en el pasillo de la primera planta, una zona de paso obligatorio durante el horario lectivo, donde se observan grietas y signos de humedad que podrían provocar un efecto en cadena.

La asociación llevaba años alertando de la situación. Al respecto, Manuel Cortés, director de la APAE, reconoció a este periódico que no atendieron "la demanda" porque sus "recursos son limitados".

"Tenemos una cantidad ingente de incidentes; cuando nos incorporamos había aproximadamente unas 2.000 obras pendientes por falta de recursos", esgrimió.

Asimismo, declaró que "se ha estimado la actuación como una urgencia técnica" y confirmó que la reparación contaría con una inversión de 225.000 euros.

Según detalló, se prevé que los trabajos comiencen en aproximadamente dos meses, con un plazo de ejecución de un mes.

Inversión de 8,2 millones

A finales del pasado ejercicio, la Junta destinó 8,2 millones de euros a la mejora de espacios, equipamientos y materiales en centros educativos de la provincia.

Estas ayudas alcanzarían a 808 colegios e institutos repartidos en los 106 municipios sevillanos.

La iniciativa pertenece al programa 'Mejora tu centro', con el que el Ejecutivo andaluz potencia la autonomía de los centros educativos, ya que son ellos quienes detectan directamente sus necesidades en materia de instalaciones, equipamiento y materiales, pudiendo afrontarlas con recursos propios gracias a estos fondos.

Más de 20 millones

El Ayuntamiento de Sevilla cerró el 2025 con una de las mayores inversiones destinadas a la mejora y adecuación de los colegios públicos de la ciudad, superando los 20 millones de euros.

En ella se destinaron 2,8 millones de euros en obras en ejecución, mientras que otros 6,7 millones están en fase de tramitación y 5,4 millones en redacción de proyectos. A ello se suman cerca de 6 millones de euros ya invertidos desde el inicio del mandato.

Entre las intervenciones más destacadas figura la sustitución completa de la pista deportiva del CEIP Jacaranda, con una inversión de 577.319 euros, y la mejora del cerramiento perimetral del CEIP Paz y Amistad, dotada con 432.154 euros, reforzando la seguridad del alumnado.

La renovación de sistemas de calefacción, una demanda histórica en varios barrios, se está ejecutando en el CEIP Vélez de Guevara con más de 324.000 euros.

Asimismo, la mejora de instalaciones eléctricas e iluminación en el CEIP Arias Montano y el CEI Toribio de Velasco suma cerca de medio millón de euros.

A estas actuaciones se añade la instalación de cámaras de videovigilancia con tecnología de inteligencia artificial en varios centros, con un contrato de 226.439 euros, y una inversión significativa en la mejora de aseos escolares, destacando los trabajos en los CEIP San Pablo, Zurbarán y Buenavista.