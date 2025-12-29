Sevilla acelera la renovación de sus colegios: más de 20 millones movilizados entre obras, tramitación y proyectos

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una inversión de gran envergadura para la mejora y adecuación de los colegios públicos de la ciudad con una partida presupuestaria que supera los 20 millones de euros.

Con 2,8 millones de euros en obras actualmente en ejecución, 6,7 millones en tramitación, 5,4 millones en fase de redacción y otros 6 millones ya entregados en este mandato, la ciudad encara la modernización de los espacios donde se educan miles de niños sevillanos.

La delegada municipal de Educación, Blanca Gastalver, es clara al justificar el impulso, ya que afirma que "los colegios de Sevilla están en marcha y la hoja de ruta marcada para recuperar del abandono estos centros educativos sigue su camino".

Con esa afirmación, el Ayuntamiento presume de un salto presupuestario histórico: el contrato de mantenimiento, piedra angular para resolver incidencias diarias, ha pasado de 300.000 euros en 2023 a 2,5 millones en la actualidad.

"Esto nos está permitiendo atajar y solucionar, de manera más productiva, rápida y eficiente, las incidencias que se van produciendo en los centros educativos y afianza nuestro compromiso férreo en poner a punto unos centros que han estado abandonados durante años", defiende Gastalver.

Obras en ejecución

Actualmente hay 2,8 millones de euros en obras en marcha que afectan a centros de todos los distritos. Las intervenciones son variadas, pero destacan reformas que hacen posible la actividad diaria con mayor seguridad y comodidad.

Entre las actuaciones más relevantes figura la sustitución completa de la pista deportiva del CEIP Jacaranda, con una inversión superior al medio millón de euros (577.319,02 €), o la mejora del cerramiento perimetral del CEIP Paz y Amistad (432.154,22 €), que enmarca una apuesta por la seguridad del alumnado.

La calefacción, una reclamación habitual en distintos barrios, se está renovando en el CEIP Vélez de Guevara, con más de 324.000 euros destinados a garantizar el confort térmico del alumnado en invierno.

La electricidad y la iluminación se renuevan en el CEIP Arias Montano y en el CEI Toribio de Velasco, con actuaciones que suman cerca de medio millón de euros.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado cámaras de videovigilancia con tecnología de inteligencia artificial para el control perimetral en varios centros: Juan XXIII, Maestro José Fuentes, Nuestra Señora de la Paz, San José de Palmete, Teodosio y Valeriano Bécquer.

El contrato asciende a 226.439,81 euros y refuerza la idea de convertir los colegios en "espacios seguros", una de las líneas de discurso de la delegada.

A ello se suma una inversión notable en la mejora de los aseos, una de las demandas más repetidas por AMPAs y equipos directivos.

En este bloque destacan las obras del CEIP San Pablo (327.688,11 €), CEIP Zurbarán (323.598,82 €) y CEIP Buenavista (250.748,91 €), entre otras.

Proyectos en tramitación

El grueso inversor más inmediato se sitúa en los expedientes actualmente en tramitación, con 6,7 millones de euros que llegarán a colegios de toda la ciudad.

Entre ellos destacan las reformas de aseos en el CEIP Hermanos Machado (216.361,75 €), la mejora de los paramentos en el histórico CEIP Borbolla (394.101 €) y la actuación de accesibilidad en el centro de educación especial Virgen de la Esperanza (296.577,57 €), una intervención clave para el alumnado con necesidades específicas.

Uno de los ejes estratégicos más novedosos es la apuesta por la eficiencia energética, con sustitución de ventanas y sistemas de control solar en casi una veintena de colegios. Sólo la renovación de ventanas en el CEIP Alfonso Grosso supone 665.813,37 euros.

La modernización eléctrica continúa también en centros como Hispalís, Ignacio Sánchez Mejías, María Zambrano o Pablo VI, todos ellos con inversiones por encima de los 300.000 euros.

Proyectos en redacción

En el horizonte cercano se perfilan alrededor de 20 colegios adicionales con proyectos en fase de redacción, lo que asegura que la oleada de obras continuará prolongándose durante los próximos meses.

Aunque no se han detallado públicamente todas las actuaciones, estas suman otros 5,4 millones de euros.

La "punta del iceberg"

"Queremos que los colegios de Sevilla sean espacios seguros", enfatiza la delegada. "La inversión que estamos haciendo no es más que la punta del iceberg del trabajo para sacar del abandono los colegios de la ciudad".

Mientras, en los patios de infantil se arreglan suelos deteriorados, como en el CEIP Valdés Leal; en Mariana de Pineda se acomete una campaña de aseos para 2025; y en el CEIP San Juan de Ribera se renueva la línea de enlace eléctrica, necesaria para garantizar el suministro.