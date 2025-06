Fernando, la nota casi perfecta de 13,95 en la Selectividad de Sevilla: "Quiero que la carrera no me impida evolucionar"

Fernando del Toro no tuvo dudas sobre la carrera a elegir tras la Selectividad 2025. E. E. Sevilla

Fernando del Toro estaba "eufórico", poco después de conocer que, con su nota casi perfecta de 13,954 era el mejor alumno de la Selectividad 2025 en Sevilla. Le tocaba elegir la carrera que quisiera, pero en su caso no había incertidumbre.

Estudiará el doble grado de Física y Matemáticas, aunque no tiene claro en qué trabajará cuando acabe. "Lo que quiero es que no me impida seguir evolucionando", dice este sevillano de San Juan de Aznalfarache

Será uno de los pocos privilegiados que puedan cursar esta titulación. Es la que en 2024 tuvo una nota de corte más alta en la Universidad de Sevilla, con un 13,764.

Fernando sabía que tenía que exprimirse a fondo para conseguirlo y en la Selectividad, "un examen más asequible" de lo que esperaba, según explica, recogió los frutos.

Con ello tiene el futuro prácticamente garantizado. Los alumnos que cursan esta titulación en España tienen un grado de empleabilidad muy alto.

Entre los graduados, el paro es del 4 por ciento, según los datos de la última Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios del INE.

Lo estudiará en la Universidad de Sevilla. Tampoco tuvo dudas en ese aspecto Fernando. "Aquí tengo todas las facilidades y es una ciudad puntera en la especialidad", subraya.

"Cada uno termina en un sitio diferente"

Las salidas laborales son múltiples. De ello es plenamente consciente este joven, aunque todavía no tiene "ni idea" de en qué quiere trabajar cuando termine la carrera.

"He hablado con otras personas que han estudiado Física y Matemáticas. Cada uno termina en un sitio diferente", explica el ya exalumno del IES Carlos Haya de Tablada.

Por ello, dice no estar "seguro" de lo que va a hacer cuando termine. Su principal afán es seguir evolucionando antes de decidir su siguiente paso.

La elección de Fernando es fruto de la pasión. Nació desde muy pequeño y todavía la conserva. Es así, pese a que tuvo "problemas con la tabla del 7, como todo el mundo".

"Las matemáticas siempre me han gustado. También entender la idea del universo que tenemos", argumenta sobre su decisión.

Fernando tiene en su habitación a los planetas colgados. También cuadros con el sistema solar. "Siempre me ha gustado saber cómo funciona todo", dice. Y el camino para llegar a ello son la Física y las Matemáticas, que están "íntimamente relacionadas".

El doble grado "más codiciado"

En este contexto, entiende que sea el doble grado "más codiciado". "Al fin y al cabo, las matemáticas son el lenguaje del universo".

"La carrera me va a gustar", dice convencido Fernando, más allá de las numerosas salidas profesionales que puede darle.

Sobre todo, este sanjuanero de 18 años, cree que el Doble Grado de Física y Matemáticas le va a aportar mucho en el plano personal. "Va a solucionar la mayoría de mis inquietudes o me va a dar más", precisa.

"Me va a venir muy bien a la hora de decidir qué quiere ser de mayor y si quiero seguir estudiando cuando termine la carrera", zanja.

Antes de empezar la carrera, Fernando del Toro afronta un verano muy intenso, ya que se ha apuntado al carné de conducir y al gimnasio. También recibirá clases de guitarra.

Será su segundo instrumento. Precisamente mientras estudiaba el Bachillerato Tecnológico en el IES Carlos Haya ha terminado el curso de oboe profesional.

Tras el verano, emprenderá una nueva aventura con el Doble Grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Será el punto de partida de un camino profesional que apunta a ser igual de exitoso que el académico.