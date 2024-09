Juanma Moreno y José Luis Sanz estrenan el curso escolar de las reformas en Sevilla

El CEIP Juan Ramón Jiménez, del distrito Triana, en la barriada de Los Ángeles, celebraba una jornada festiva este martes que ha contado con la presencia de Juanma Moreno y José Luis Sanz. Ambos han elegido para estrenar el curso este centro de Educación Infantil y Primaria al que señalan como "un modelo de integración".

El presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla han compartido con los 139 niños de este centro su primera jornada de clase. Forman parte de los 168.573 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial que han estrenado el curso este martes en toda la provincia.

Paralelamente, el acto también ha servido para despedir al director del centro, Rafael Aranda, que se jubila este domingo tras quince años entre sus aulas, los cinco últimos al frente de todo su equipo educativo.

Visiblemente emocionado, mostró su orgullo por la apuesta de este centro por la "diversidad y la inclusión". En su discurso, ha hecho un alegato por que "los profesores sean una figura reconocida" en la sociedad, algo con lo que se han mostrado de acuerdo el presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Sevilla.

Tal como ha indicado, José Luis Sanz, el 2024-2025 estará marcado por las obras que se emprenderán en gran parte de los 109 colegios de la capital hispalense.

Así, ha mostrado su satisfacción por contar "todo el apoyo de la Junta" para remodelar unas instalaciones que, tal como ha reconocido en diversas ocasiones, se muestran "muy deterioradas" en todos los distritos. "Nos estamos dejando la piel para recuperar el tiempo perdido", han indicado.

Obras en marcha y licitadas

El primer edil ha insistido en que la educación es su "prioridad" y ha recordado el repintado en 20 colegios por un millón de euros o la renovación de las pistas deportivas en 35 centros con un coste de 2,4 millones.

Al margen de ello, están en marcha obras de diversa índole en otros 15 colegios. Algunas de ellas cubren demandas de las familias de hace varios años, tal como indican fuentes municipales. Entre ellas las del Mariana de Pineda, cuya AMPA retrasó el Presupuesto una semana al presentar una alegación. Dichas obras ya están licitadas.

La idea del equipo municipal, tal como transmiten, es que estas intervenciones se alarguen durante todo el curso y lleguen a todos los distritos. A ellas también se le suma el servicio destinado a la gestión y mantenimiento del arbolado, el refuerzo de la seguridad vial y la instalación de cámaras de inteligencia artificial en 13 centros.

Según informan desde el Ayuntamiento, se estima una inversión total de 25 millones de euros al término de la legislatura en 2027 con el objetivo de emprender una renovación completa de los centros.

Aunque no había obras en el CEIP Juan Ramón Jiménez, Sanz no ha dudado en hacer una promesa a su director. "Le faltan toldos al colegio. No van a estar antes de que te vayas, porque te jubilas el domingo, pero estarán antes de final de año", auguraba el alcalde.

Por parte de la Junta de Andalucía, se finalizarán o han finalizado durante todo el curso 24-25 un total de 66 obras en centros educativos de toda la provincia, con un presupuesto de 32,5 millones de euros, según informan desde la Consejería de Educación.

Caída de la natalidad

Juanma Moreno y José Luis Sanz han podido conocer de primera mano las instalaciones del centro, incluido el comedor, para el que, tal como ha señalado su director, se compran "productos del barrio". El presidente andaluz incluso se ha sentado con los pequeños de Educación Infantil. "¿Me aceptáis como compañero?", le decía a un grupo de estos escolares.

Después, todas las autoridades entre las que también se encontraba la nueva consejera de Educación, María del Carmen del Castillo, han escuchado la interpretación de una pieza de Mozart a piano por parte de una alumna.

Por su parte, Juanma Moreno ha resaltado que el nuevo curso escolar cuenta con 25.000 alumnos menos en toda Andalucía. "Es la mayor caída de la serie histórica en el arranque del curso, claro reflejo de la bajada de la natalidad".

El presidente andaluz ha recordado que desde el curso 18-19 hay 107.000 alumnos y la tendencia "no parece que vaya a frenarse".

Moreno ha puesto en valor que Andalucía cuenta "con el mayor sistema educativo del país" con 1.800.000 alumnos, unos datos que, según ha apuntado, siempre sorprenden a otros presidentes autonómicos.

Asimismo, el presidente andaluz ha destacado que de cara a este nuevo curso se repartirán 91.000 nuevos dispositivos en las aulas de toda Andalucía. Será a partir de noviembre. Además, se movilizarán 886 millones para bonificar transporte escolar, becas, plazas en escuelas infantiles y otros servicios complementarios.

"Ejemplo de integración"

Moreno ha finalizado su discurso calificando como "un ejemplo de integración y calidad educativa" al CEIP Juan Ramón Jiménez, cuyo proyecto integró desde los años 80 en las mismas aulas a niños de distintos barrios y procedencia social. Hoy la mayoría de niños proceden de Triana y Los Remedios, pero también hay muchos otros de diferentes nacionalidades.

Además, cuenta con dos aulas específicas de Trastornos de Espectro Autista y otras dos de apoyo a la inclusión.