La CTA, 20 años impulsando la colaboración público-privada en más de 6.000 proyectos y con la vista puesta en la IA

Miembros de la CTA junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. CTA

En 2005, subirse al carro de la I+D+i en la empresa y la administración andaluza era todo un reto, al igual que lo es ahora la Inteligencia Artificial de cara al futuro en el marco de un nuevo Plan Estratégico 2026-2029

Al igual que lo era la colaboración público-privada y la fundación Corporación Tecnológica de Andalucía lleva 20 años promoviéndolo. El próximo 10 de octubre esta fundación privada cumplirá dos décadas desde su creación.

Y con sus 20 primaveras presume de cifras: ha promovido más de 6.000 proyectos innovadores y ha financiado más de 840 proyectos de I+D+i.

Estos han movilizado una inversión privada superior a 600 millones de euros, con un impacto en el PIB de más de 1.750 millones de euros, más de 35.000 empleos de alta cualificación generados, así como una contribución fiscal de 362 millones de euros.

Estas cifras están recogidas en un informe elaborado por la Universidad de Sevilla sobre el 'Legado económico de CTA en Andalucía. Un análisis del impacto generado en los últimos 20 años'.

La CTA está respaldada por un patronato de más de 185 empresas de múltiples sectores y tamaños. Las mismas suponen el 3,6% del PIB nacional y mantienen casi 300.000 empleos en España.

Su mayor objetivo en estos 20 años ha sido impulsar la innovación empresarial en Andalucía en estrecha colaboración con las administraciones públicas.

A su vez, se ha convertido en uno de los referentes en Europa en transferencia de conocimientos entre la Universidad y la empresa.

Durante la celebración de su aniversario en una gala en Sevilla, a la que asistieron el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente de la CTA sacó pecho de la fundación.

"Cada euro aportado a CTA por la Junta de Andalucía ha vuelto a las arcas públicas multiplicado por cinco”, a través de la Hacienda Pública por impuestos y cotizaciones sociales generados por los proyectos financiados y sus resultados.

La gala de celebración

A la gala asistieron cerca de 500 personas en el Cartuja Center, en el parque tecnológico Sevilla TechPark, espacio donde se encuentra ubicada la CTA. En ella, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que “antes, innovar era un riesgo, pero ahora el riesgo es no innovar”.

En cualquier caso, insistió en que "Andalucía quiere ir a más, y sabe cómo hacerlo: con menos burocracia, una fiscalidad moderada, estabilidad política y seguridad jurídica".

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, anunció que la misión del nuevo plan estratégico de CTA 2026-2029 es evolucionar la actividad de la Fundación para adaptarse a las circunstancias cambiantes y seguir siendo “útiles desde el sector privado con clara vocación de servicio público”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla subrayó que CTA se ha convertido en un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede transformar el tejido productivo y ha demostrado que la innovación no es una promesa: es "una realidad que genera impacto, empleo y futuro”.

Además de la participación política el acto también contó con una reflexión del filósofo humanista de la innovación David Pastor Vico sobre la necesidad de cooperación en este entorno de veloz cambio tecnológico y con un diálogo entre la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

En su mensaje final, Paradela subrayó durante su intervención las líneas de colaboración que mantiene abiertas con CTA en ámbitos como el hidrógeno verde o su papel en la elaboración del plan de cadena de valor CRECE Industria de la Salud.

Así, puso de relieve que "CTA ha sabido leer con inteligencia los retos de futuro de la sociedad andaluza y ha desempeñado un papel fundamental como catalizador de la innovación industrial, conectando ciencia y empresa" en sus primeras dos décadas de vida.

Jorge Paradela ha remarcado, de este modo, que se trata de "un gran ejemplo de los buenos resultados que da la colaboración público-privada, demostrando que Andalucía tiene la clara voluntad de protagonizar desde el sur la transformación industrial y tecnológica que demanda Europa".

El economista Enrico Letta, autor del informe de gran impacto sobre el mercado único que lleva su apellido, a través de un vídeo, explicó sus propuestas para solucionar la pérdida de competitividad de Europa frente a EE. UU.

En su opinión, “Europa es un continente con personas innovadoras y con nuevas ideas, dispuestas a asumir riesgos, pero el problema es que tienen que marcharse a otros ecosistemas más proclives a la innovación y con mayor disponibilidad de financiación”.

Para evitarlo, según Letta lo que necesita urgentemente Europa es completar el establecimiento de un mercado único que, además de integrar los mercados financieros para disponer de mayor capacidad de financiación para la innovación, añada la quinta libertad (de conocimiento, investigación y datos).

Este mercado único, en opinión de Letta, convertirá de nuevo a Europa en “una tierra de innovación” como lo ha sido en otras épocas. Su colaborador Tullio Ambrosone, director de Arel Single Market Lab, asistió al evento para aclarar con más detalle algunos de estos retos.

El encuentro para conmemorar el éxito en el impulso a la innovación durante los 20 primeros años de la fundación incluyó la presentación del Observatorio APD-CTA “Objetivo Innovación: Reactivando Europa”.

El documento, presentado por el director general de CTA, Elías Atienza, recoge cerca de medio centenar de firmas de prestigio para analizar cómo la innovación es y será el elemento clave para conseguir la soberanía tecnológica de Europa, tras las alertas lideradas por los informes Draghi y Letta sobre su pérdida de competitividad respecto a EE. UU. y China.

Entre los participantes en el Observatorio APD-CTA, se encuentran ministras, consejeros regionales, presidentes y directivos empresariales, científicos, expertos, filósofos y un largo etcétera de perfiles de máximo nivel.