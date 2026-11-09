El estado actual de la iglesia de San Laureano El Español

Más de 3 millones de euros de inversión para recuperar San Laureano y el entorno de los Humeros de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla va a invertir más de 3 millones de euros para recuperar la iglesia de San Laureano y el entorno de la capilla de los Humeros de Sevilla.

El alcalde, José Luis Sanz, ha explicado las actuaciones que se van a hacer para rehabilitar el antiguo templo.

También, ha comentado que se va a licitar el proyecto para el solar junto a la capilla de la calle Torneo por 825.000 euros.

El templo que da a la calle Goles es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla desde 2005 y sólo ha tenido una obra que fue la cubierta en 2020 cuando era alcalde Juan Espadas.

En ese momento, sólo se invirtieron 228.000 euros y ahora, van a ser 2'6 millones de euros para recuperar al completo este edificio del siglo XVIII que aún tiene algunas pinturas murales a pesar de haber sido un almacén durante parte del siglo XIX y el XX.

Es la segunda y "definitiva" fase, según Sanz, para convertir este espacio en un elemento multifuncional. Se va a trabajar durante el plazo estimado de un año sobre una nave principal de 622 metros cuadrados.

Se pretende que este lugar sea polivalente, para exposiciones temporales, con un sistema de asientos y gradas retráctiles y un aforo máximo de 207 personas.

También, se construirá un edificio anexo de 3 plantas y se actuará en todas las fachadas, así como en el espacio conocido como el 'jardinico alto'.

Se prevé una plaza al nivel de la calle Goles y dentro del proyecto, se dejará a la vista la muralla almohade.

Por otro lado, se va a licitar la reurbanización del entorno de la capilla de los Humeros, al final de la calle Alfonso XII, por 825.000 euros.

La actuación durará unos 10 meses en un terreno donde se homenajeará a la figura de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, el cual tenía sus casas en este barrio a principios del siglo XVI.

Según José Luis Sanz, el Ayuntamiento ya ha invertido más de 60 millones de euros en la rehabilitación de edificios únicos y en patrimonio, destacando que sólo para el Alcázar se han destinado 20 millones durante este mandato.