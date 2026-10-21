Franco, el abogado condenado que defendió a políticos de ETA y ahora llama a Maricarmen "mártir de los perroflautas"

Durante seis años el abogado coruñés Pablo Franco estuvo cada día mirando los bajos del coche en los años de plomo de ETA por su labor como escolta a distintos políticos en el País Vasco.

"Iba armado hasta para comprar el pan y sintiendo un inmenso afecto y camaradería con todos y cada uno de los militantes del PP y del PSOE vasco", ha comentado en uno de sus múltiples vídeos que comparte en Youtube, cuya cuenta tiene 140.000 seguidores.

El abogado asegura haber escoltado al viceconsejero del Gobierno vasco con Patxi López. Ahora, cuando se cumplen 15 años después del anunciado fin de ETA, ha salido a la palestra por otro asunto.

Ha sido condenado por la Audiencia de Sevilla después de una denuncia interpuesta por Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción y cara visible de la organización.

En concreto, el letrado deberá indemnizar al sevillano con 6.000 euros. También tendrá que "tuitear el fallo, leerlo en sus dos canales de YouTube, eliminar el tuit y los dos vídeos objeto de la condena".

¿El motivo de la sentencia? Franco llamó "estafador" a Sánchez y se inventó "que estaba condenado por falsear su número de socios para recibir subvenciones públicas".

Por todo esto, el juzgado considera que el abogado coruñés "incurrió en intromisión ilegítima en el derecho al honor del secretario general de FACUA-Consumidores en Acción".

Este abogado 'youtuber' ha pasado de ser un desconocido a hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales, en parte, por su forma de opinar de la actualidad política: de forma muy crítica, tirando del humor y la ironía e incluso un tanto combativa.

Y sobre todos los temas que levantan polémica. Por ejemplo, ha dicho que la anciana Maricarmen, a la que desahuciaron de su piso de Madrid, es "la mártir" elegida por los "perroflautas de la Izquierda".

En total, Franco cuenta con más de 140.000 seguidores en YouTube y alrededor de 27.000 en el conjunto de las demás redes sociales.

El mismo afirma que en sus perfiles se "disecciona la ley sin censura para entender casos mediáticos, derechos fundamentales y la realidad tras las noticias".

También asegura ser un "liberal, contra los ultras de un lado y de otro" y defiende que en sus canales "no repetimos titulares, los desmontamos".

"15M de mercadillo"

En todas las plataformas en las que publica contenido, el abogado critica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez y su gestión, los casos de corrupción que salpican a su partido y los movimientos de la Izquierda.

Sin ir más lejos, en uno de sus vídeos compartidos, el 'youtuber' tilda a la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la Vivienda y llevada a cabo por grupos de Izquierda como un "15M de mercadillo".

"Esto de ver al PSOE defendiendo una ley de Franco y echando pestes de una ley del PSOE te juro que no me lo vi venir", aseguró el 'youtuber' sobre la reacción del Ejecutivo de Sánchez ante la movilización ciudadana.

El portavoz de la formación roja en el Congreso de los Diputados, Patxi López, también ha sido objeto de críticas por parte del abogado. "No creo que haya nada bueno ni honesto en él", declaró sobre el político vasco.

"La madre de Joxeba Pagazautundúa nos lo avisó: Patxi, harás y dirás cosas que nos helarán la sangre. No se equivocaba", publicó en un vídeo en redes sociales.

Partidos políticos

Del Partido Socialista ha dicho que, de ser una religión, "sería el Islam". Al PP en cambio lo denominó como "la Iglesia católica" mientras que a Vox lo comparó con "los testigos de Jehová" y a la recién nacida formación Democracia21 como "cienciología".

Esta última es un movimiento espiritual de origen estadounidense que se presenta como una religión centrada en la liberación espiritual pero que es una de las organizaciones más controvertidas del mundo: hay quienes aseguran que es una secta.

Estos últimos días, Pablo Franco se ha manifestado sobre el sonado vídeo publicado por el PP de Madrid en el que aparece la polémica Sarah Santaolla cuando, según ella, "era menor de edad" bailando y cantando con una amiga.

El partido de Díaz Ayuso aseguró que "hubo fiesta" y el 'youtuber' aplaudió la idea de la formación de compartir las imágenes: "Joder, ¿qué le ha pasado al PP? ¡Me encanta!".

Todo ello en el mismo canal en el que tendrá que leer el fallo impuesto por la Audiencia de Sevilla y eliminar esos vídeos en los que llamó estafador al portavoz de Facua.