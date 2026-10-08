Reunión entre el sector de la hostelería y la Policía EP

Mal comportamiento, carteristas y artistas callejeros: las principales quejas de los hosteleros de Sevilla

Comportamientos incívicos en la vía pública, carteristas y algunos artistas callejeros.

Estas son las principales preocupaciones de los hosteleros de Sevilla, o al menos así lo ha manifestado la mañana de este jueves responsables de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia.

La entidad ha mantenido una reunión de trabajo con la delegada provincial de Policía Nacional en Sevilla, una cita que ha servido para abordar las quejas de los bares y restaurantes hispalenses en lo que a seguridad ciudadana y refuerzo en las vías de colaboración respecta.

En cuanto a los artistas callejeros, los hosteleros han hecho hincapié en que no son todos.

Según la asociación, algunos de estos grupos protagonizan en determinadas ocasiones situaciones hostiles e incómodas para los clientes, lo que puede tener un impacto negativo en el negocio.

Al hilo de esto, desde la entidad han reiterado su defensa del desarrollo de actividades artísticas en el espacio público. Eso sí, siempre y cuando estas se realicen dentro del marco legal.

No obstante, los afectados consideran que es necesario que se actúe en aquellas ocasiones en las que las situaciones pueden generar molestia tanto a los clientes como a los empresarios.

Con el objetivo de revertir la situación, la Policía Nacional ha facilitado al sector varias vías de comunicación directas para trasladar y denunciar estos hechos.

A través de ello, las autoridades pretenden facilitar una respuesta más rápida ante este tipo de situaciones o reforzar su presencia en determinados puntos conflictivos de la ciudad.

Además, durante la reunión se ha abordado el aumento de los delitos informáticos, fraudes y estafas que afectan al sector.

La respuesta del cuerpo policial ha sido ofrecer información y mostrar su disponibilidad para colaborar con este tipo de crímenes.

Estas acciones permitirían mejorar el conocimiento sobre las principales modalidades de fraude y ofrecer herramientas para prevenirlas.

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha valorado positivamente la reunión y ha destacado la importancia de mantener una comunicación permanente tanto con la Policía Nacional como con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.