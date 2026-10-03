Grandes cadenas de alimentación andaluzas se vuelcan con 'Las Dragonas' para remar juntos contra el cáncer

Las Dragonas de Sevilla, el primer equipo andaluz de remo en la especialidad Breast Cancer Survivors (supervivientes de cáncer de mama), quieren dar visibilidad del cáncer en el 'Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama'.

Para ello, han presentado una campaña en la sede de la Fundación MAS con la colaboración de Grupo MAS, Quesos Vega e Hijos y Bodegas Barbadillo.

La iniciativa contribuirá a financiar las actividades con las que la asociación acompaña a mujeres que han pasado o están pasando por un cáncer de mama.

Los supermercados MAS y Cash Fresh pondrán a la venta el 'Queso Solidario' de Quesos Vega e Hijos. Bodegas Barbadillo se suma a la campaña con Vi Zero, cuyas botellas llevarán un distintivo de la acción.

Los quesos también estarán identificados en los establecimientos para dar a conocer el proyecto y el destino de la aportación.

"Se trata de convertir una compra cotidiana en una forma de apoyar un proyecto que utiliza el deporte como herramienta de recuperación, superación y calidad de vida, combinando la dimensión física con la emocional y social", explicó Rocío Fernández, presidenta de la asociación.

La campaña llega a las puertas de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y cuyo Día Internacional se celebra el próximo día 19. Para Las Dragonas, también es una oportunidad de llegar a otras mujeres y mostrarles que, después del cáncer, se puede volver a remar, competir, viajar y celebrar.

"Para nosotras, la colaboración con Grupo MAS tiene un significado especial porque cada establecimiento se convierte en una pequeña ventana que amplifica nuestro mensaje de superación a través del deporte", señaló Nuria Tamayo, palista del equipo.

Con esta nueva iniciativa, Quesos Vega e Hijos sigue como patrocinador apoyando al proyecto de Las Dragonas con una acción que permitirá acercar su mensaje a miles de consumidores en Andalucía y Extremadura.

Los quesos estarán identificados en los establecimientos mediante material promocional específico para que el consumidor pueda conocer qué proyecto está apoyando y cuál es el destino de la aportación.

Un otoño para seguir remando

La presentación sirvió también para dar a conocer el calendario de actividades, encuentros deportivos y colaboraciones que Las Dragonas preparan para los próximos meses.

Entre ellas, Las Dragonas participarán en el 44º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), que se celebrará en Málaga del 22 al 24 de octubre.

Un congreso que reúne a los mayores profesionales dedicados a la patología mamaria y aborda la actualización de conocimientos y los nuevos retos en beneficio de las pacientes.

También forman parte de la agenda de Las Dragonas diferentes citas deportivas entre ellas la nueva edición de su Festival de Las Dragonas de Sevilla, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el entorno del CAN Triana, con nuevas propuestas y actividades.

También el Campeonato de España 1000 m de Barco Dragón en Melilla o el Campeonato Nacional de 500 metros a final del mes.

A ello se suma uno de los proyectos más esperados del año: el nuevo Calendario de Las Dragonas 2027, cuyas fotografías serán realizadas este año por la fotoperiodista sevillana Laura León, reconocida con, entre otros galardones, el Premio de Periodismo de Andalucía y el Internacional de Periodismo Chaves Nogales.

Las Dragonas avanzan además en nuevas colaboraciones con el ámbito sanitario, entre ellas el trabajo conjunto con el Hospital Universitario Virgen del Rocío en torno al programa de deporte, reforzando una relación que ya cuenta con experiencias previas entre profesionales sanitarios y el equipo BCS Sevilla.

Y el año terminará, como ya es tradición, con una nueva acción solidaria en Torre Sevilla, donde el punto de empaquetado de regalos navideños permitirá volver a convertir un gesto cotidiano en apoyo al proyecto de Las Dragonas.